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    HaberlerEvdekal Haberleri 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek
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    26.03.2020 - 11:22 |

    24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek

    24. Uluslararası Ankara Caz festivali corona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Caz Derneği'nin düzenlendiği festival, açılışını 30 Nisan'da yapacak.

    24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek

    24. Uluslararası Caz Festivali bu yıl online olarak takip edilebilecek. Corona virüs salgını karşısında yapılan Evde Kal çağrısının da etkisiyle festival bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.

    Caz Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Ankara'nın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Caz Festivali'nin açılışı 30 Nisan'da online olarak gerçekleştirilecek.UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliğiyle düzenlenen festival, 18 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanışı 10 Mayıs'ta.

    24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek

    CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttıCZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.
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