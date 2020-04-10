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    HaberlerEvdekal Haberleri Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!
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    10.04.2020 - 13:25 |

    Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!

    Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, Corona virüse benzer bir virüsün her yirmi yılda bir ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yaptı ve bu pandeminin "insanların yaşamları boyunca yaşayacağı en büyük olay" olduğunu söyledi.

    Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!

    Bill Gates 2 Nisan'da Skype üzerinden Financial Times'a Corona virüs pandemisi hakkında röportaj verdi. Financial Times röportajı 8 Nisan tarihinde yayınladı.

    2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını hakkında açıklamalar yapan Bill Gates, ilerleyen zamanlarda bekleme teşhisi, derin antiviral kütüphaneler ve erken uyarı sistemleri gibi sistemlerin hazırlanacağını söyledi.

    Bill Gates açıklamalarında, “Tüm bunları iyi yapmanın maliyeti, burada yaşadıklarımıza kıyasla çok küçük. Her 20 yılda bir dünyaya bu virüslerden birinin geleceği konusunda büyük bir olasılık var ve böylece insanlar hükümetin bunu bir öncelik haline getirmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

    67 yaşındaki milyarder, Corona virüs gibi küresel bir sağlık krizinin bir yıldan az bir sürede 30 milyon insanı yok edebileceğini açıkladı.

    Ayrıca Bill Gates, 2015 yılında Ted Talk'ta yaptığı açıklamalarda dünyanın herhangi bir salgın için hazır oladığı uyarısını da vermişti.

     

     

     

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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