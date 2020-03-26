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    HaberlerEvdekal Haberleri Müzik ve resim bu akşam evlere geliyor
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    26.03.2020 - 15:38 |

    Müzik ve resim bu akşam evlere geliyor

    Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu akşam saat 20.00’de kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için borusansanat.com’da çok özel bir konser yayınlayacak. Geçen sezonun kapanışında, BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel’le birlikteliğinin 10. yılı şerefine verilen “Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri”nin ikinci bölümünün kaydı evlerden izlenebilecek. #EvdeKal akşamları için kaçırılmayacak bir konser sizi bekliyor.

    Müzik ve resim bu akşam evlere geliyor

    Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO)’nun geçen sezonun kapanış konseri olarak verdiği çok özel bir konseri, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için dijitale taşıyor. BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel’le birlikteliğinin 10. yılı şerefine düzenlenen konsere resim, heykel, film ve enstalasyonlarıyla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Carlito Dalceggio performansıyla eşlik etmiş ve konser, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Borusan Sanat, BİFO’nun bu tarihi konserinin kaydının ikinci bölümünü izleyiciye açıyor.

     “Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri” bu akşam 20.00’de borusansanat.com’da yayında.

     

    Borusan Klasik’le evlerde 24 saat kesintisiz klasik müzik

     Borusan Sanat, ayrıca sağlık tedbirleri amaçlı evlerde geçirilen bugünlerde, internet üzerinden yayın yapan Borusan Klasik radyo ile evlere 24 saat kesintisiz klasik müzik dinletisi sunuyor. Borusan Klasik, zengin klasik müzik arşivi ve hayatın ritmine eşlik eden yayın akışıyla gün boyu yayında.

    Müzik ve resim bu akşam evlere geliyor

    Fotoğraf: Özge Balkan

    Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıtİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görevinin başında" dedi. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna Bakan Soylu, "Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz. Daha üst tedbirler lamamız gerekiyorsa alırız" yanıt verdi. "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda" dedi.
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