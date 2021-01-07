15 tatil ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili ne zaman? Nisan ara tatili 15 tatile mi eklendi?

15 tatil ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar devam edeceği açıklanmıştı. Yarıyıl tatilinin 25 Ocak tarihinde başlayacağı ve Nisan ayında gerçekleştirilecek olan bir haftalık ara tatil süresinin 15 tatile ekleneceği açıklanmıştı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak/sona erecek?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil 22 Ocak'ta sona erecek olan 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sona ermesinin ardından 25 Ocak'ta başlayacak. 25 Ocak'ta başlayacak olan Yarıyıl tatili 15 Şubat tarihinde sona erecek

NİSAN ARA TATİLİ 15 TATİLE Mİ EKLENDİ?

Nisan ayında bir hafta süre ile yapılacak olan ara tatil süresi de 15 tatile eklendi.

ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

Nisan ara tatilinin 15 tatile eklenmesi ile birlikte öğrenciler 21 gün sürecek olan bir tatil yapacak 25 Ocak-15 Şubat süresince öğrenciler tatil yapacak