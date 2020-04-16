MELTEM GÜNAY İstanbul
• 16 Nisan 2020 - 07:22 • Son Güncelleme:
20 corona hastasına uygulandı bir hasta iyileşti! Yeni doğmuş bebeklerin...
Yeni doğmuş bebeklerin göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerin uygulandığı bir Kovid-19 hastası, tedavinin ardından iyileşerek taburcu oldu. Üniversite laboratuvarında 25 kişilik ekip tarafından hazırlanan kök hücreler farklı hastanelerde yatan 10 hastaya daha uygulandı. Şimdi sonuçlar bekleniyor.
MELTEM GÜNAY İstanbul
• 16 Nisan 2020 - 07:22 • Son Güncelleme:
MELTEM GÜNAY İstanbul
MELTEM GÜNAY İstanbul
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İstinye Üniversitesi Rektörü aynı zamanda da Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kök Hücre ve Doku Mühendisliği AUM (İSÜKÖK) Yöneticisi olan Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüs tedavisi gören 10’u Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere toplam 20 hastaya kök hücre tedavisinin uygulandığını söyledi.
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Koronavirüs salgınıylaa tüm dünyada aşı çalışmalarının başladığını belirten Karagöz, bu süreçte farklı hastalıklarda kullanılan kök hücrelerin, Çinli bilim insanları tarafından küçük bir grupta kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını, bu sonuçların ardından birçok klinik çalışma başlatıldığını kaydetti.
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“Klinik yönü hastaneye ait olmak üzere hücrelerin tasarlanması ve hazırlanması bize ait olmak üzere başvuru dosyası hazırlandı. Sağlık Bakanlığımız da bu projeyi onayladı. Prof. Dr. Adaş hocamızın yürütücülüğünde, Dr. Zafer Çukurova’nın sorumluluğundaki seçilmiş 10 yoğun bakım ünitesindeki hastaya kök hücre uygulandı.
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Biz tedavi uygulama sürecine başladık ve ilk hastamızı iyileştirerek taburcu ettik. Ama çalışmaların yaygın sonuçlarının alınması ve değerlendirilmesi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Uygun hasta seçimi, uygulama biçimi, tedavi protokolü, hasta takibi, hücrelerin kalitesi ve diğer ilaçlarla kombinasyonları gibi birçok parametrenin mükemmel olması gerekmekte.”
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“Bu hücreler bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve üretim faaliyet izin yetkisine sahip merkezimizde üretiliyor ve saklanıyor. Birçok karakterizasyon ve kalite kontrol testinden geçirildikten sonra güvenli olduğuna emin olduğumuz hücreleri hastalara transfer edilmesi için kliniklere gönderiyoruz.
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