20 corona hastasına uygulandı bir hasta iyileşti! Yeni doğmuş bebeklerin...

Biz tedavi uygulama sürecine başladık ve ilk hastamızı iyileştirerek taburcu ettik. Ama çalışmaların yaygın sonuçlarının alınması ve değerlendirilmesi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Uygun hasta seçimi, uygulama biçimi, tedavi protokolü, hasta takibi, hücrelerin kalitesi ve diğer ilaçlarla kombinasyonları gibi birçok parametrenin mükemmel olması gerekmekte.”