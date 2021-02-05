• 05 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
5 Şubat Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...
Mübarek cuma gününde binlerce müslüman bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında camileri doldurup taşıracak. Pandemi nedeniyle camilerde cemaat ile kılınacak olan cuma namazı sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek yerine getirilecek. Kılınacak olan farz namazı kaçırmak istemeyen binlerce müslüman ikamet ettikleri illerdeki cuma namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
• 05 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesefe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen Cuma namazı için araştırmalar başladı. İkamet ettikleri illerdeki namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusuna arama motoru üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. İşte o sorunun yanıtları...
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