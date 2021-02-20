50 ilden örnekler toplandı! Yok oluyor

Havanın değişmesi ve yaşanan iklim değişikliğinin arıların tüm dengesini bozduğunun altını çizen Kekeçoğlu, şöyle devam etti:"Küresel ısınma yıllar geçtikçe ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bu tehlike arılar ve arı nesilleri için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu kez arıcılar hava koşullarına uyum sağlayan arı nesillerini tercih etmeye başlıyor. Bu da diğer nesillerin yok olmasına neden oluyor. Bu arı ırkı biyoçeşitliliği açısından büyük bir tehlike."