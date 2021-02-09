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• 09 Şubat 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:

Akdeniz'in ortasında şövalye adası Malta

Malta, Akdeniz'in tam ortasında yer alan ve tarih boyunca büyük savaşlara sahne olmuş bir yerdir. Osmanlı'nın Rodos'u fethetmesinden sonra Malta'ya kaçan St. Jean Şövalyaleri'nin sığındığı Malta, korsanlar için de tarih boyunca iyi bir sığınak oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethetmek istediği ancak bu isteğini gerçekleştiremediği Malta, günümüzde Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden biridir.

• 09 Şubat 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
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Malta yüzölçümü bakımından küçük olsa da turizm potansiyeli yüksek bir ada. Tarihi ve konumu, Malta'nın en dikkat çekici yönleri. Akdenizi'in ortasındaki bu küçük ada ülkesi günümüzde başta dil eğitimi olmak üzere tatil konusunda da önemli bir çekim merkezi olma özelliği taşımakta.

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Malta adasında ilk yerleşimlerler Neolitik Çağ'dan itibaren başlıyor. Fenikelilerin kalıcı olarak yerleşmeye başladığı ada, ticaret konusunda ilerleme sağlar.

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Coğrafi olarak Akdeniz'in ortasında yer alan ada hem doğudan hem de batıdan gelen ticaretin kesişim noktasıydı.

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Bu konumu, Malta adasın tarihi boyunca hem zengin hem de sürekli ele geçirilmek istenen bir yer haline de getirdi.

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Fenikelilerden sonra Roma hakimiyetine giren ada, Aziz Paul'ün de etkisiyle hızlı bir şekilde Hıristiyanlığı benimsemeye başlar.

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Roma'nın ikiye bölünmesinden sonra Malta, Doğu Roma İmparatorluğu'nun parçası olur. Ada uzun yüzyıllar boyunca Haçlı şövalyeleri için üs haline gelir.

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Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatılan Malta, dört aylık çarpışmaya rağmen Osmanlı hakimiyetine girmedi.

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Malta doğal güzellikleriyle ünlü bir ada. Tarihi yapıları kadar kumsalları da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Mellieha, Ghajn Tuffieha, Armier ve Ramla L-Hamra adanın en önemli kumsalları.

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Doğasıyla ön planda olan Malta, birçok Hollywood yapımına da ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında Truva, Gladyatör ve son yılların en çok izlenen dizisi Game of Thrones var.

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Ğgantija Tapınağı ya da diğer adıyla Devin Kulesi, Neolitik Çağ'dan günümüze ulaşan bir yapıdır. Gozo adasından yer alan tapınak, bölgenin en eski insan yapımı eserlerinden biri konumunda.

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Öte yandan Malta limanı da doğal bir liman olması nedeniyle turistlerin ilgisini çekmektedir. 1283 yılında inşa edilen ve tüm kuşatmalara direnen Malta Kalesi de görülmeye değer noktalardan biridir.

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Nüfusun yaklaşık %90'ının kentlerde yaşadığı Malta'da, ülkenin en büyük gelir kaynağı turizmdir. Dolayısıyla ülkede çok sayıda otel ve pansiyon bulmak mümkün.

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Öte yandan onlarca İngilizce dil okulunun da bulunduğu adada öğrencilere yönelik pansiyonlar da mevcut. Dil okulları sayesinde adaya her yıl binlerce öğrenci gelmekte.

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Malta, sıcak Akdeniz iklimine sahip olması ve küçük yüzülölçümü nedeniyle tarımsal ihtiyaçlarını genellikle dışarıdan karşılar.

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Ülkenin en önemli ürünlerinden biri Malta eriğidir. Bunun dışında ada mutfağı ağırlıklı olarak deniz mahsüllerine dayanmaktadır. Balıkçılık ülkede önemli bir geçim kaynağıdır.

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Pandemi dönemi öncesi İstanbul'dan Malta'nın başkenti Valetta'ya haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilmekteydi. Ancak Schengen Bölgesinin sınırları üçüncü ülkelere kapatmasıyla şu anda Türk vatandaşları Malta'ya oturma izinleri yoksa gidememekte.

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Bunun dışında Malta'ya Sicilya üzerinden deniz yolculuğuyla da gelmek mümkün. Deniz yolculuğu özellikle kruvaziyer turizmi bakımından ön plana çıkmakta.

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Küçük bir alan kaplaması itibarıyla adada otoyol veya metro ağı bulunmamakta. Ulaşım ağırlıklı olarak deniz taşıtları ve otobüslerle sağlanmakta.

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