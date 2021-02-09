• 09 Şubat 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
Akdeniz'in ortasında şövalye adası Malta
Malta, Akdeniz'in tam ortasında yer alan ve tarih boyunca büyük savaşlara sahne olmuş bir yerdir. Osmanlı'nın Rodos'u fethetmesinden sonra Malta'ya kaçan St. Jean Şövalyaleri'nin sığındığı Malta, korsanlar için de tarih boyunca iyi bir sığınak oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethetmek istediği ancak bu isteğini gerçekleştiremediği Malta, günümüzde Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden biridir.
• 09 Şubat 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
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Malta yüzölçümü bakımından küçük olsa da turizm potansiyeli yüksek bir ada. Tarihi ve konumu, Malta'nın en dikkat çekici yönleri. Akdenizi'in ortasındaki bu küçük ada ülkesi günümüzde başta dil eğitimi olmak üzere tatil konusunda da önemli bir çekim merkezi olma özelliği taşımakta.
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