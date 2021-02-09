Akdeniz'in ortasında şövalye adası Malta

Malta yüzölçümü bakımından küçük olsa da turizm potansiyeli yüksek bir ada. Tarihi ve konumu, Malta'nın en dikkat çekici yönleri. Akdenizi'in ortasındaki bu küçük ada ülkesi günümüzde başta dil eğitimi olmak üzere tatil konusunda da önemli bir çekim merkezi olma özelliği taşımakta.