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• 13 Şubat 2021 - 12:24 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 13 Şubat canlı takip ekranı TIKLA: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Aşağı doğru yönlü hareket sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. Peki 13 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

• 13 Şubat 2021 - 12:24 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşanmaya devam ediyor. Bugün saat 11.54'te gram altın satış fiyatı 411, 56 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merakla araştırılıyor. Altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor. İşte 13 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...

213 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

13 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 411,49 TL
Gram altın satış fiyatı: 411,56 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 660,41 TL

3

Çeyrek altın satış fiyatı: 676,05 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.316,69 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.352,10 TL

4

Tam altın alış fiyatı: 2.724,19 TL
Tam altın satış fiyatı:2.795,16 TL

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