• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
Anaokulları (kreşler) açılacak mı? Okul öncesi ana sınıfları ne zaman açılacak?
Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okulların ne zaman açılacağı büyük merak konusu olurken Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihler verdi. Bu gelişmenin hemen ardından "Anaokulları açılacak mı? Okul öncesi anasınıfları ne zaman açılacak?" sorusu sorulmaya başlandı.
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Baknı Ziya Selçuk uzun süredir gündemden düşmeyen yüz yüze eğitim ile ilgili çok öenmli açıklamalarda bulundu. Okulların açılış tarihleri ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, "15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik." dedi. İşte konuya dair bilgiler...
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