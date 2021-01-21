Antik Sparta dilini konuşan eski halk

Buna göre her Spartalı erkek doğal bir savaşçı konumundaydı. Spartalı kadınlar da bu savaşçılarını yetiştirme görevini üstlenmiş durumdaydı. Tabii bu durum Sparta vatandaşı özgür vatandaşlar için geçerliydi. Zira Sparta'da savaşlar neticesinde tutsak edilen çok sayıda köle de devlet malı olarak yaşamını sürdürmekteydi.