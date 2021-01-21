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• 21 Ocak 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:

Antik Sparta dilini konuşan eski halk

Antik Yunan ve dünya tarihine damga vuran, pek çok roman ve sinema yapımına da ilham kaynağı olan Spartalılar, bundan yaklaşık 2.500 yıl önce o dönemin en ünlü savaşçıları arasında yer alıyordu. Spartalıların konuştuğu bu eski dil ,Avrupa'nın en eski dillerinden biri olma özelliği taşıyor. Günümüzde Spartalıların bu eski dilini konuşan yalnızca iki bin kişi kalmış. Yunanistan'nın Peloponnes Yarımadası'ndaki Pera Melana kasabasında yaşayan bu halk Spartalıların konuştuğu dilin son temsilcileri olma özelliği taşıyor. 3 bin yıl öncesine uzanan Tsakonika dilini konuşan Yunanistan'daki bu halka yakından bakalım.

• 21 Ocak 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
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Destanlardan günümüzün ünlü Hollywood yapımı filmlere kadar tarih boyunca sanatın ve hikâye anlatımının ilham kaynağı olan Spartalılar bundan 2500 yıl önceki dünyanın en önemli savaşçıları arasında arasında yer alıyorlardı.

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Milâttan önce 2000 yılının sonlarında Peloponnes Yarımadası'na gerçekleşen Dor İstilâsı sonucu kurulan Sparta kenti zaman içinde çok önemli bir şehir devleti haline gelir. Atina ile sürekli bir rekabet halinde olan Sparta, zaman içinde burada yaşayan halkın savaşçı özelliği sayesinde öne çıkar.

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Doğu'dan gelen Pers İstilâsı'na karşı mücadele için kurulan birlik içinde en önemli rakibi Atinalılar ile birlikte yer alan Spartalılar, bölgenin işgal edilmesini önlemek için büyük çaba sarf eder ve Persleri geri savurur. Ancak savaş meydanında Spartalıların gösterdiği bu başarıyı Atinalılar politika sahnesinde kendi lehlerine çevirir.

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Bunun üzerine bu iki güçlü şehir devleti, Peloponnes Savaşı'nda karşı karşıya gelir. Savaş nedeniyle bölgenin siyasi birlikteliği Büyük İskender'in gelişine kadar dağılır ve çok parçalı bir yapıya dönüşür. Milâttan önce 431 yılında başlayan bu savaş aralıklarla 31 yıl boyunca sürmüştü.

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Savaşçı yönleriyle ön plana çıkan ve tarihe adlarını bu yönleriyle yazdıran Spartalılar, bölgede Büyük İskender'in hakimiyet kurması ile birlikte eski önemini yitiren Sparta, güçlü bir şehir devletiyken askeri düzene dayanan bir sisteme sahipti.

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Buna göre her Spartalı erkek doğal bir savaşçı konumundaydı. Spartalı kadınlar da bu savaşçılarını yetiştirme görevini üstlenmiş durumdaydı. Tabii bu durum Sparta vatandaşı özgür vatandaşlar için geçerliydi. Zira Sparta'da savaşlar neticesinde tutsak edilen çok sayıda köle de devlet malı olarak yaşamını sürdürmekteydi.

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Pitana, Meson, Limnai, ve Kynosura köylerinin birleşmesiyle kurulan Sparta'da şehir surları inşa edilmez. 6 yaşına gelen her erkek çocuğu devlet tarafından asker olarak yetiştirilmek üzere ailesinden alınır. Dolayısıyla kentin savunulmasında bu güce güvenilmiştir. Şehir devleti zaman içinde çok güçlense de her türlü lüks yasaklanmıştır.

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İşte bu tarihi halkın konuştuğu Tsakonika dili günümüzde Avrupa kıtasında konuşulan en eski dillerden biri olma özelliği taşıyor. Üç bin yıllık bir geçmişi bulunan Tsakonika dili günümüzde de Peloponnes Yarımadasında küçük bir grup tarafından konuşulmakta.

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Günümüzde Pera Melana kasabasında yaşayan toplam iki bin kişi tarafından konuşulan Tsakonika dili, Avrupa'nın en eski dillerinden biri olmasının yanı sıra yok olmak üzere de olan dillerden biri.

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Sadece 2000 kişinin konuştuğu bu dil kasabadaki tüm tabelalarda Yunanca ile birlikte yer alıyor.

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