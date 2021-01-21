• 21 Ocak 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
Antik Sparta dilini konuşan eski halk
Antik Yunan ve dünya tarihine damga vuran, pek çok roman ve sinema yapımına da ilham kaynağı olan Spartalılar, bundan yaklaşık 2.500 yıl önce o dönemin en ünlü savaşçıları arasında yer alıyordu. Spartalıların konuştuğu bu eski dil ,Avrupa'nın en eski dillerinden biri olma özelliği taşıyor. Günümüzde Spartalıların bu eski dilini konuşan yalnızca iki bin kişi kalmış. Yunanistan'nın Peloponnes Yarımadası'ndaki Pera Melana kasabasında yaşayan bu halk Spartalıların konuştuğu dilin son temsilcileri olma özelliği taşıyor. 3 bin yıl öncesine uzanan Tsakonika dilini konuşan Yunanistan'daki bu halka yakından bakalım.
• 21 Ocak 2021 - 03:03 • Son Güncelleme:
1
Destanlardan günümüzün ünlü Hollywood yapımı filmlere kadar tarih boyunca sanatın ve hikâye anlatımının ilham kaynağı olan Spartalılar bundan 2500 yıl önceki dünyanın en önemli savaşçıları arasında arasında yer alıyorlardı.
3
Doğu'dan gelen Pers İstilâsı'na karşı mücadele için kurulan birlik içinde en önemli rakibi Atinalılar ile birlikte yer alan Spartalılar, bölgenin işgal edilmesini önlemek için büyük çaba sarf eder ve Persleri geri savurur. Ancak savaş meydanında Spartalıların gösterdiği bu başarıyı Atinalılar politika sahnesinde kendi lehlerine çevirir.
5
6
Buna göre her Spartalı erkek doğal bir savaşçı konumundaydı. Spartalı kadınlar da bu savaşçılarını yetiştirme görevini üstlenmiş durumdaydı. Tabii bu durum Sparta vatandaşı özgür vatandaşlar için geçerliydi. Zira Sparta'da savaşlar neticesinde tutsak edilen çok sayıda köle de devlet malı olarak yaşamını sürdürmekteydi.
7