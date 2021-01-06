Avrupa'nın aylak kenti Filibe

Bunun yanı sıra Filibe'de Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve günümüze kadar da ulaşabilen Cuma Camii gibi önemli yapılar da bulunmaktadır. Ne yazık ki 20. yüzyıl boyunca önce Bulgar Krallığı ardından da gelen Todor Jivkov'un yönetiminde pek çok Osmanlı eseri yıkıldı ya da kaderine terk edildi.