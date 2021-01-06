• 06 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın aylak kenti Filibe
Filibe ya da diğer adıyla Plovdiv, Bulgaristan'ın başkent Sofya'dan sonra en büyük ikinci şehri. Roma ve Osmanlı dönemi yapılarının yan yana durduğu, 2019'da da Avrupa Kültür Başkenti olan Plovdiv, BBC Travel tarafından kıtanın en sakin kenti seçildi. Hatta BBC Travel, Filibe için bu tanımı yaparken Filibelilerin de kullandığı "aylak" kelimesini tercih etti. Büyük İskender'in babası 2. Filiip tarafından kurulan ve adını ondan alan Filibe günümüzde Avrupa'nın en sakin şehri olarak da tanımlanıyor. Edirne'nin fethinden hemen sonra Osmanlı hakimiyetine giren ve Türk mimarisinin çok güzel örneklerine ev sahipliği yapan Filibe'ye yakından bakalım.
• 06 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Filibe ya da Bulgarcadaki adıyla Plovdiv, Bulgaristan'ın güneyinde Türklerin de yaşadığı bir şehir. Başkent Sofya'dan sonra Bulgaristan'ın en kalabalık ikinci kenti olan Filibe, ülkenin önemli bir sanat ve kültür merkezi.
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