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• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:

Avrupa'nın en şirin kasabaları

Her ne kadar pandemi nedeniyle sınırlar dünyanın pek çok yerine kapatılmış olsa da Avrupa, dünyanın en yüksek turizm potansiyeline sahip bölgesi. Paris, Londra, Roma gibi her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kentlerinin yanı sıra birkaç bin kişinin yaşadığı ve çoğu yüzlerce yıllık mimari yapılarını korumayı başarmış olan bu kasabalar ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen seyahat sitelerinden Matador Network, Avrupa'nın en iyi kasabalarını seçti.

• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
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Orta Çağ'dan kalma şato ve kaleleriyle ünlü olan, tarihi olaylara tanıklık etmiş Avrupa'nın kasabaları tüm dünyanın ilgisini çekiyor. İşte Matador Network'e göre Avrupa'da mutlaka görülmesi gereken kasabalar.

2Cinque Terre, İtalya

Cinque Terre, İtalya

3Gruyeres, İsviçre

Gruyeres, İsviçre

4Saint-Emillion, Fransa

Saint-Emillion, Fransa

5Bruge, Belçika

Bruge, Belçika

6Colmar, Fransa

Colmar, Fransa

7Gimmelvald, İsviçre

Gimmelvald, İsviçre

8Cesky Krumlov, Çekya

Cesky Krumlov, Çekya

9Monemvasia, Yunanistan

Monemvasia, Yunanistan

10Riquewihr, Fransa

Riquewihr, Fransa

11Ronda, İspanya

Ronda, İspanya

12Obidos, Portekiz

Obidos, Portekiz

13Cochem, Almanya

Cochem, Almanya

14Potes, İspanya

Potes, İspanya

15Hallstatt, Avusturya

Hallstatt, Avusturya

16Bragança, Portekiz

Bragança, Portekiz

17Dingle, İrlanda

Dingle, İrlanda

18Mittenwald, Almanya

Mittenwald, Almanya

19Sibiu, Romanya

Sibiu, Romanya

20Giethoorn, Hollanda

Giethoorn, Hollanda

21Esch-sur-Sûre, Lüksemburg

Esch-sur-Sûre, Lüksemburg

22Zahara de la Sierra, İspanya

Zahara de la Sierra, İspanya

23Echternach, Lüksemburg

Echternach, Lüksemburg

24Lindau, Almanya

Lindau, Almanya

25Znojmo, Çekya

Znojmo, Çekya

26Eguisheim, Fransa

Eguisheim, Fransa

27Balestrand, Norveç

Balestrand, Norveç

28Mostar, Bosna-Hersek

Mostar, Bosna-Hersek

29Combe, İngiltere

Combe, İngiltere

30Arcos de la Frontera, İspanya

Arcos de la Frontera, İspanya

31Evora, Portekiz

Evora, Portekiz

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