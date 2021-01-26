• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın en şirin kasabaları
Her ne kadar pandemi nedeniyle sınırlar dünyanın pek çok yerine kapatılmış olsa da Avrupa, dünyanın en yüksek turizm potansiyeline sahip bölgesi. Paris, Londra, Roma gibi her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kentlerinin yanı sıra birkaç bin kişinin yaşadığı ve çoğu yüzlerce yıllık mimari yapılarını korumayı başarmış olan bu kasabalar ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen seyahat sitelerinden Matador Network, Avrupa'nın en iyi kasabalarını seçti.
• 26 Ocak 2021 - 01:20 • Son Güncelleme: