Bedelli askerlik sonuçları MSB tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

Ocak ayı geride kalmak üzere... Bu ay bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu fakat henüz yeni bir duyuru yok. Adaylar haber almak için "Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" diye soruyor.