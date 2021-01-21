• 21 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
Bedelli askerlik sonuçları MSB tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik hizmetini yapmak isteyen binlerce kişi bedelli askerliğe başvurdu. 3 haftadır adayların gözü kula Milli Savunma Bakanlığı'nda... Son durumu öğrenmek isteyenler "Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
• 21 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Ocak ayı geride kalmak üzere... Bu ay bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu fakat henüz yeni bir duyuru yok. Adaylar haber almak için "Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" diye soruyor.
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