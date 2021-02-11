DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
Çöpe atmıyorlar! Kilosu 20 lira, 5 saat sürüyor
Manisa'da yaklaşık 114 bin dekar zeytin bağı bulunan Kırkağaç ilçesinde, sıkım işleminden sonra kalan zeytinyağı posaları, çöpe atılmak yerine ev kadınlarının maharetli ellerinde sabuna dönüşüyor. Zeytinyağı posalarından doğal yolla sabun elde ederek, israfın önüne geçen ev kadınları, kilosunu 20 liradan sattıkları sabunlardan elde ettiği gelir ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
DHA
• 11 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
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Kırkağaç'ta sonbahar aylarında hasadına başlanıp kış aylarına kadar süren zeytinin yaprağından meyvesine, yağından çekirdeğine kadar tümüyle değerlendiriliyor.
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214 bin 875 dekar tarım arazisinin 114 bin dekarı zeytin bağlarından oluşan Kırkağaç'ta, toplanan zeytinler sıkım işlemi ardından kalan zeytinyağı posaları sabun yapımında kullanılıyor.
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Hemen hemen her evin bahçesinde bir sabun kazanı bulunan Karakurt Mahallesi'nde, maharetli elleriyle uzun uğraşlar sonucu sabun üreten kadınlar, elde ettikleri sabunun kilosunu 20 liradan satıyor. Hem boş zamanlarını hem atık yağ posalarını değerlendiren kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.
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Annesinden öğrendiği sabun yapımını severek yaptığını dile getiren Karakurt Mahallesi sakinlerinden Emine Yılmaz (56), "Zeytinyağımızdan çıkan posalarımızı sabun yaparak değerlendiriyoruz. Kullanılmayan ve atık olacak yağların sabun şeklinde kullanılmasını sağlıyoruz. Sabun yapımını annemden öğrendim.
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Hamide Çoban (66) ise, ürettikleri sabunun kilosunu 20 liradan sattıklarını belirtip, "Mevsiminde topladığımız zeytinlerin yağını çıkarıyoruz. Çıkan posasını da sabuna dönüştürüyoruz. Yaptığımız iş marifet ister. Acı suyunu, tatlı suyunu vererek kaynata kaynata sabun elde ediyoruz. Üç saatte de sürüyor, bazen beş saat sürdüğü de oluyor. Elimizde çok posa varsa, yıl boyunca yapıyoruz. İsraf olmaktansa bu şekilde değerlendiriyoruz" dedi.
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