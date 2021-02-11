Çöpe atmıyorlar! Kilosu 20 lira, 5 saat sürüyor

Çöpe gidecek olan ürünü tekrar değerlendirip hem ülke ekonomimize kazandırıyoruz hem de burada doğal yollardan sabun üretmiş oluyoruz. Herkes kendi evinin ihtiyacını, komşusunun ihtiyacını gidermek amacıyla, hemen hemen Kırkağaç'ın her mahallesinde pekmez gibi sabunda yapılıyor.