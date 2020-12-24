Mutasyona uğrayan koronavirüs belirtileri nelerdir? Covid belirtileri kaç gün sürer?

Koronovirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Covid 19'un belirleyici semtomları arasında yer alan ateş, nefes darlığı ve öksürük ne zaman görülüyor? Son günlerde İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğraması bu belirtileri değiştirdi mi? Mutasyona uğrayan koronavirüsün tehlikesi ne? İşte covid belirtileri ve mutasyona uğrayan virüste görülen değişiklikler.

MUTASYONA UĞRAYAN COVİD BELİRTİLERİ FARKLI MI?

Virüsün bir hücreden diğer hücreye geçerken mutasyona uğradığını belirten Prof. Dr. Özyaral, Virüs normalde ilk andan itibaren herhangi bir kişinin vücuduna girdiği noktada bir hücrenin içinde gelişmeye başlıyor. Gelişimini tamamladığı hücrede, onu öldürüyor ve bir sonraki hücreye geçiyor. Bu küçük geçiş hareketlerinde de her seferinde mutasyona uğruyor. Bu mutasyonlar, zaman içinde evrilerek daha büyük bir mutanta dönüşebiliyor. Bu mutantlar geri dönemez, kazandıkları özellikleriyle devam ederler. Apotejen, yani insana hiç zarar vermeyen bir mutasyona da uğrayabilir. Küçücük bir aminoasidin yer değiştirmesine bağlı dedi.

Virüsün yapısının aynı olduğunu ancak bulaşıcılığının hızlandığını belirten Özyaral, Hastalığa karşı çok zorlanıyoruz çünkü elimizde hiçbir ilaç yok. Virüs, sürekli bir insandan diğer bir insana solunum yoluyla bulaşabilme özelliğine sahip. Hepimizin genetik yapısı ve özellikleri farklı. Dolayısıyla vücuda her geçişte, her farklı organizmayla karşılaştığında ve organların içindeki o küçük hücrelerde kendini yenilemesi esnasında mutlaka değişiklikler yapacaktır. İngilterede gördüğümüz de böyle bir şeydir. Bütün olarak baktığımızda virüsün yapısı aynıdır. Aynı proteinal yapıya sahiptir. Vücuda girdiğinde aynı tepkimeleri verecektir. Farkı ise, daha hızlı yayılması. Vücuda yerleşip, yayılması çok hızlı olduğu için yanınızdaki kişiye de hastalığı bulaştırmanız bir o kadar hız kazanmış oluyor. Dolayısıyla bu enfeksiyonu önleyebilmek için yapılacak en önemli şey, mutlak surette maske takmak. Ama bu maskelerin merdiven altı maskeler olmaması, satın aldığınız maskelerin cerrahi bir yapıya sahip olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi açmak gerekiyor diyerek kalabalık ortamlardan kaçmak gerektiğini söyledi.

KOVİD 19'U ATLATAN KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLÜR MÜ?

Mutasyona uğrayan virüsün, Kovid-19u atlatan bir kişide görülebileceğini dile getiren Prof. Dr. Özyaral, Bu durum kişiye göre değişebilir. Kiminde çok antikor kalabilir kiminde ise hiç oluşmamış olabilir. 2-3 ay sonra tekrar hastalıkla yüzleşebilir. Aynı gripte ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi tekrar tekrar gelebilir. Enfeksiyon ne kadar hızlı yayılırsa belirtiler de o kadar çok hızlı artacak demektir. Gizli bir enfeksiyon varsa, gizli taşıyıcılığın süresi çok olacak ve çok fazla yayıcı olur. Kovid-19un dünya üzerindeki etkisi 1 yıldır sürüyor. Hepimiz şunu gördük, bu virüs herkese göre karakteristik etkiler gösterdi. Standartta ateş yükselir, nefes alamazsınız değil. Kimi nefes alabildi kimi nefes alamadı. Kimi çok ateşlendi kiminde bu tablo hiç cereyan etmedi. Ama sonuçta pozitifi olan kişilerin tedavisi için uygulanacak yöntemde bir değişiklik yapılmadı. Hep aynı sistemi uyguladık diye konuştu.

COVİD BELİRTİLERİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.