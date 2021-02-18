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AA
• 18 Şubat 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:

Dilekçeyle başvuruluyor! İsteyen aylarca sıra bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Bursa'nın Karacabey ve Sivas'ın Ulaş ilçelerindeki işletmelerinde kangal ve akbaş ırkı çoban köpeği yetiştiriliyor. Safkan akbaş ve kangal sahiplenmek isteyenler aylarca sıra bekliyor.

AA
• 18 Şubat 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarının özel koruma altında tutulduğu tesislerde, bu ırkların yozlaşmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.

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Karacabey'de 1997 yılından itibaren üretimi ve satışı gerçekleştirilen köpekler, yakın akrabalığı önlemek için soy kütüğü sistemiyle kayıt altına alınıyor.

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Safkan yetiştirilen kangal ve akbaşlar, sürü sahipleri ve hayvan severlerden büyük ilgi görüyor. Yılda 150 ila 180 yavrunun dünyaya geldiği Karacabey'deki işletmede, bu iki cinse sahip olmak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.

4Satışlarımız yavru ve genç olarak yapılıyor

"Satışlarımız yavru ve genç olarak yapılıyor"

Karacabey Tarım İşletmesi Köpekçilik Ünitesi'nde görevli hayvan besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, AA muhabirine, 173 baş kapasiteli tesiste üretim ve satışların sürdüğünü söyledi.

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İşletmede damızlık 60 dişi, 40 erkek köpeğin bulunduğunu belirten Seydi Vakkas Karaoğlan, sözlerine şöyle devam etti: "Köpeklerimiz safkan olduğu için tercih ediliyor.

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Satışlarımız yavru ve genç olarak yapılıyor. Vatandaşlar dilekçe ile müracaat ediyor. Sırası geldiğinde arayıp kendilerini bilgilendiriyoruz.

7270 kişi sıra bekliyor

270 kişi sıra bekliyor

Dişi isteyenler en erken 8 ay, erkek isteyenler ise 12-15 ay gibi sıra bekliyor. Yavrular 3 bin 540, genç köpekler ise 4 bin 956 liradan satılıyor. Şu an 270 kişi sırada bekliyor."

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Köpeklerin bakımı hakkında bilgi veren Karaoğlan, 0-6 aylık olanlara günde 3 kez yavru yetiştirme maması, 6-12 aylıklara günde 2 kez genç köpek maması, 1 yaşından büyüklere ise ergin köpek maması verdiklerini anlattı.

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Yavruların satışının, anne sütünden kesildikten sonra aşılanarak 2,5-3 aylıkken yapıldığını dile getiren Karaoğlan, "Sahiplenenlere verdiğimiz sertifikada, köpeğin geldiği soy ve aşı takibi yer alıyor.

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1988 yılından beri köpeklerimizin hepsi kayıtlıdır. Hepsinin soy kütüğünü not ediyoruz. Kesinlikle birinci derecede akraba eşleştirmesi yapmıyoruz. Amacımız, gen kaynaklarını safkan olarak koruyabilmek." diye konuştu.

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Karaoğlan, kangal ve akbaş ırkı köpeklerin gen kaynağının korunması bakımından Karacabey ve Ulaş'taki işletmelerin bu alandaki diğer resmi ve özel kuruluşlara örnek olduğunu sözlerine ekledi.

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