AA
• 18 Şubat 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
Dilekçeyle başvuruluyor! İsteyen aylarca sıra bekliyor
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Bursa'nın Karacabey ve Sivas'ın Ulaş ilçelerindeki işletmelerinde kangal ve akbaş ırkı çoban köpeği yetiştiriliyor. Safkan akbaş ve kangal sahiplenmek isteyenler aylarca sıra bekliyor.
AA
• 18 Şubat 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarının özel koruma altında tutulduğu tesislerde, bu ırkların yozlaşmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.
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Safkan yetiştirilen kangal ve akbaşlar, sürü sahipleri ve hayvan severlerden büyük ilgi görüyor. Yılda 150 ila 180 yavrunun dünyaya geldiği Karacabey'deki işletmede, bu iki cinse sahip olmak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.
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Köpeklerin bakımı hakkında bilgi veren Karaoğlan, 0-6 aylık olanlara günde 3 kez yavru yetiştirme maması, 6-12 aylıklara günde 2 kez genç köpek maması, 1 yaşından büyüklere ise ergin köpek maması verdiklerini anlattı.
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