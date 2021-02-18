Dilekçeyle başvuruluyor! İsteyen aylarca sıra bekliyor

270 kişi sıra bekliyor Dişi isteyenler en erken 8 ay, erkek isteyenler ise 12-15 ay gibi sıra bekliyor. Yavrular 3 bin 540, genç köpekler ise 4 bin 956 liradan satılıyor. Şu an 270 kişi sırada bekliyor."