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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Doğum Günü Mesajları 2021: Sevdikleriniz İçin En Güzel Anlamlı Doğum Günü Kutlama Sözleri (Resimli)
    • 20 Ocak 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:

    Doğum Günü Mesajları 2021: Sevdikleriniz İçin En Güzel Anlamlı Doğum Günü Kutlama Sözleri (Resimli)

    Bir insana verilen değeri göstermenin en önemli yanlarından biri özel günleri kutlamaktır. Bunlariçerisinde özellikle doğum günleri ilk başta gelir. Bunu hiç göstermeyen insanlar bile aslında doğumgünlerin daima kutlanmasını ister. Çünkü hatırlanmak her zaman önemlidir. Bu doğrultuda siz desevdiklerinizi hatırlamak amaçlı pek çok özel doğum günü sözlerini değerlendirebilirsiniz. İşte doğumgünü mesajları 2021: sevdikleriniz için en güzel anlamlı doğum günü kutlama sözleri (resimli).

    • 20 Ocak 2021 - 12:48 • Son Güncelleme:
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    Sevdikleriniz Adana birbirinden özel olarak hazırlanmış Doğum günü mesajlarını kullanarak, onlara çokgüzel bir gün geçirtebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken en güzel ve en anlamlı doğum günü kutlamasözlerini resimli şekilde değerlendirmeniz mümkün. Bunu hem birebir olarak sağlayabilir hem de sosyalmedya üzerinden çok özel bir kutlama gerçekleştirebilirsiniz. Değer verdiğiniz insanın kendi karakteryapısına uygun pek çok farklı doğum günü mesajları bulanıyor. Bu anlamlı sözleri anne veya babanıziçin, kardeşleriniz ya da dostlarınız adına kullanabilirsiniz. Özellikle eşiniz ya da sevgiliniz içinkullanabileceğiniz çok özel doğum günü mesajları, onu çok duygulandıracak bir etki yaratabilir.

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    Yeni yaşın umuyorum sana mutluluk getirecek. Belki de ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Doğum günün kutlu olsun!

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    Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama, muhakkak "hayat katar" yıllarına. Doğum günün kutlu olsun.

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    Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

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    Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

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    Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

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    Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.

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    Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

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    Bugün seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileğimle.. Nice yıllara...

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    Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Mutlu yaşlar.

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    Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir... Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun. Çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara...

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    Her doğan güneşte umutlanacağın yeni bir gün ve batan güneşte mutluluğuna mutluluk katacak yeni bir gece olacak yeni bir yaş diliyorum. İyi ki doğmuşsun...

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    Ne dersin; bugünü en güzel günlerin başlangıcı yapalım ve bugün en kötü günün olsun! Doğum günün kutlu olsun.

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    Tüm hayallerinin gerçekleştiği ve hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olduğun bir ömür diliyorum. Doğum günün kutlu olsun...

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    Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Doğum günün kutlu olsun!

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    Yaşa. Sev. Gül! Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, neşeli ve yaşam dolu yaşlara…

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    Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun

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    Sağlıktan öte güzelliğin olmadığı şu dünyada sana yaşamların en sıhhatlisini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

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    Seni tanıdığım ilk gün dün gibi aklımda. O günden bu yana hayatıma kattıkların için sana kocaman teşekkür ederim. İyi ki seni tanımışım. Doğum günün kutlu olsun.

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    Geçmişinde de hep mutluydun, geleceğinde de hep mutlu olman, bizleri de mutlu etmen ve güldürebilmen dileğiyle. Doğum gününü tüm içtenlikle kutlarım.

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    Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. İyi günde kötü günde birlik olduk. Geçirdiğimiz tüm güzel günlere yenilerini de eklememiz dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun.

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    Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

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    Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice doğum gününü beraber geçirmek dileğiyle…

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    Sen; en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanımışım!

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    Sen.. Saç tellerine kadar sevdiğim. Varlığına ne kadar şükretsem az. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!

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    Aslında düşündüklerim, yazdıklarım belki de çok saçma şeyler ama sana yazınca tüm cümleler, tüm kelimeler, tüm heceler, tüm harfler çok değerli oluyor. Tıpkı hayatımdaki en değersiz ve anlamsız şeylerin seninle anlam bulması gibi. Benim için çok ama çok değerlisin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!

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    Sen hayata ne verirsen, hayat sana daha mükemmelini verirmiş. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. İyi ki doğdun iyi ki benimlesin. Her şeyim seni çok seviyorum.

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    Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.

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    Bugün senin doğum günün.. İyi ki doğmuşsun.

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    Keşke kuru bir mesajla değil de, yanı başında gözlerinin içine bakıp kutlayabilseydim. Kocaman, sanki hiç bırakmayacakmış gibi sarılabilseydim sana…

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    Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.

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    Ad günün kutlu olsun.

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    Mutlu yıllar

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    Yaş günün kutlu olsun. İyi ki doğdun

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    Dostluğumuzun her daim baki kalması dilekleriyle. İyi ki doğdun

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    Seni tanıdığım için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak hissediyorum. Seninle birlikte geçirdiğimiz günler benim için her zaman. Bugün ise senin en özel günün. Doğum günün kutlu nice mutlu yıllara…

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    Yeni yaşın kutlu olsun. Umarım yeni yaşında musmutlu günler seninle olur. Birlikte geçireceğimiz nice güzel yıllara.

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    Doğum günleri, insanların hayatındaki en özel gün olurmuş. Benim için en özel günün senin doğum günün. Nice mutlu, güzel yıllara. Umarım sonsuza kadar her gün beraber oluruz.

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    Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…

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    Sen hayatım boyunca tanıdığım en ilham verici insansın. En zor günlerimde yanımda oldun. Seni tanımak, en harika şeylerden biri. İyi ki doğdun.

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    Hayatın boyunca doğum günü mumlarını her üflediğinde yanında olmak istiyorum. Yüzündeki o güzel gülümsemenin silinmeyeceği bir yıl olsun. Nice güzel yaşlara.

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    Yaşadığın anılarını ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında acıdan çok neşenin olacağı güzel bir yıl olması dileğiyle. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…

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    Bazen yalnız olduğunu düşünebilirsin. Ancak değilsin, hayatın boyunca yanında olacak biri var. Daha güzel günlerimiz olması dileğiyle, mutlu günler seninle olsun.

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    Pastanın üzerindeki mumlar sönüyor olsa da senin içindeki mutluluğun ve zerafetin ateşi asla sönmesin. Ne zaman karanlığa düşsen o ışık yolunu aydınlatsın. Nice mutlu yıllar dileğiyle.

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    Gözlerimin en parıltılı ışığısın, gülümsemelerimi süsleyen kadınsın, kalbimin atmasının en güzel nedenisin. İyi ki doğdun ve iyi ki benim hayatımın en kaynağısın. Mutlu güzel yıllarımızın olması dileğiyle bir tanem.

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    Cennetten kalbime düşen cemresin sen. Mutluluğun nedeni, hayatımın gün ışığısın. Sensiz dünyam karanlıkların içinde çaresiz. İyi ki hayatımdasın ve iyi ki dünyaya gelip beni buldun. Hep birlikte mutlu eşsiz günler yaşamak dileğiyle sevgilim.

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    Sensizlik susuz yaşamak kadar imkansız. Sensizlik tedavisi olmayan ölümcül hastalıklar gibi. Yaşamıma anlam katan en değerli varlığımsın. İyi ki doğdun.

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    Geri kalan ömrümde yalnızca sen olsan yeter bana, tek bir gülüşün tüm sıkıntıları unutturmaya yeter. Yeni yaşının ilk günü kutlu olsun birtanem, iyi ki doğmuşsun, nice mutlu güzel yıllarımıza.

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    Seninle birlikte yaşamak boş bir defteri en güzel şiirler ile doldurmak gibi her görüldüğü zaman mutlu gülümsemenin nedenisin. İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum.

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    Hayatın tahminimden daha güzel olabileceğini gösteren kadın. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki doğdun!

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