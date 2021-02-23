DHA
• 23 Şubat 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
Son dakika... Doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un son görüntüsü ortaya çıktı!
Antalya’da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Kaan Bozkurt'un, iki kez eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu süreçte baldızının düğününe katılıp nikah şahidi olduğu ortaya çıktı.
DHA
• 23 Şubat 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
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Antalya’da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.
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Kaan Bozkurt'tan etkilenen Gamze Kaçar Bozkurt, 24 Şubat 2018 tarihinde evlenip, Antalya'dan İzmir'deki eşinin yanına taşındı. İzmir'de yeni bir klinik açan Gamze Kaçar Bozkurt'a, iddiaya göre eşi psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Kaan Bozkurt'un, kıskançlık nedeniyle eşinin çalışmasına izin vermediği belirtildi.
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Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, olay günü saat 10.58'de kızıyla yaklaşık 3 dakika görüştüğünü, yardıma muhtaç kız çocuklarının ihtiyacını gidermek için sabah alışverişe çıktığını, elindeki listeye göre ürünleri alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını, saat 15.00 sıralarında kızına WhatsApp üzerinden ürünlerin iletildiğine dair fotoğraf attığını, ancak iletilmediğini söyledi.
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Kaçar, damadını yatağın bir ucunda gördüğünü, yoğun psikolojik ilaç kullandığı için zehirlendiği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini anlattı. 112 Çağrı Merkezi çalışanının, damadının nabzının olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söylemesi üzerine yatak odasına girdiğini belirten Nurdan Kaçar, kızının ve damadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.
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