Son dakika... Doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un son görüntüsü ortaya çıktı!

Kızıyla son kez o gece vakit geçirdiklerini aktaran Nurdan Kaçar, doğum gününün aslında bir veda günü olduğunu anladığını kaydetti. Kaçar, kızı ve damadının, yaklaşan 3'üncü evlilik yıl dönümleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nden tatil için yer baktıklarını da belirtti.