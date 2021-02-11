Döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor

'DÖNMEYEN SÜTUN BİZİ İKAZ EDİYOR' Evişen, dönmeyen sütunun ikaz niteliğinde olduğuna da dikkat çekerek, ''Bu sütunlar, yani terazi sistemi aslında yapı için bizi ikaz etmiştir. Anlamı bu caminin doğu tarafında bir çökme olmuştur ve cami hafif sola yatmıştır. Terazi sistemi olarak görev yapan bu sütunlar insan elinin gücüyle döndürülebilmektedir. Bostancı Camii’nin de sol sütunu olası çökmeden dolayı dönmezken sağ tarafındaki sütun ise halen aradan yüzyıllar geçmesine karşın elle döndürülmekte ve terazi görevini yerine getirebilmektedir'' diye konuştu.