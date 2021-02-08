EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: 8-12 Şubat öğretmen mesleki gelişim programı ayrıntıları...

Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler EBA giriş ekranı ve seminer programı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki öğretmen meseli çalışma seminer programı nedir? İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve canlı yayın ekranı...