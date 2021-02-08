Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: 8-12 Şubat öğretmen mesleki gelişim programı ayrıntıları...
• 08 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:

EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: 8-12 Şubat öğretmen mesleki gelişim programı ayrıntıları...

EBA öğretmen girişi ve öğretmen semineleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmen seminerleri, mesleki gelişim programı bugün yani 8 Şubat 2021 tarihinde başladı. Öğretmenler EBA'ya şifleri ile giriş sağlayabiliyorlar. EBA öğretmen giriş ekranı, seminer programı ve canlı yayın ekranı ile ilgili ayrıntılar...

• 08 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler EBA giriş ekranı ve seminer programı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki öğretmen meseli çalışma seminer programı nedir? İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve canlı yayın ekranı...

2EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi detayları merak ediliyor. Öğretmenler, EBA'ya e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyor. Aynı zamanda MEBBİS şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

3

Öğretmen Mesleki Çalışma Programı belli oldu.

SEMİNER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika: Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçti! 8 Şubat günce altın fiyatları...

Dogecoin kaç TL (grafik) | Dogecoin nedir, neden yükseliyor, nasıl alınır?

Son Dakika Haberi: Bankalardan flaş uyarı! Tarih verildi, silinecek...

Son Dakika: ‘Geçici iş ilişkisi' yaygınlaştı! Süre sınırlandırıldı

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet