• 08 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: 8-12 Şubat öğretmen mesleki gelişim programı ayrıntıları...
EBA öğretmen girişi ve öğretmen semineleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmen seminerleri, mesleki gelişim programı bugün yani 8 Şubat 2021 tarihinde başladı. Öğretmenler EBA'ya şifleri ile giriş sağlayabiliyorlar. EBA öğretmen giriş ekranı, seminer programı ve canlı yayın ekranı ile ilgili ayrıntılar...
• 08 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler EBA giriş ekranı ve seminer programı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki öğretmen meseli çalışma seminer programı nedir? İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve canlı yayın ekranı...
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