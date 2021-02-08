• 08 Şubat 2021 - 10:43 • Son Güncelleme:
Eski Sevgiliye Sözler: Terk Eden Eski Sevgiliye Ağır Ve Anlamlı Güzel Sözler
Sevgi her canlının ihtiyacı olan duygulardan biridir. İnsanlar arasında karşılıklı yoğun sevgi ve aşk duygusunun paylaşılması ile insanlar birbiri ile sevgili olurlar ve bazen sevgililer eski sevgiliye dönüşebilir. Eski sevgiliye söylenecek sözler nelerdir? Eski sevgiliye söylenecek anlamlı sözler nelerdir? Eski sevgiliye söylenecek ağır sözler nelerdir? İşte eski sevgiliye sözler.
• 08 Şubat 2021 - 10:43 • Son Güncelleme:
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