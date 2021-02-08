Eski Sevgiliye Sözler: Terk Eden Eski Sevgiliye Ağır Ve Anlamlı Güzel Sözler

Sevgi en güzel duygulardan biridir. Sevilen bitkiler diğer bitkilere göre daha canlı ve daha gür şekilde olmaktadırlar. Hayvanların her biri de sevgiye muhtaç olan ve sevildikçe mutlu olan, sağlıklı olan canlılardır. İnsanlarında her yaşta sevgiye ihtiyacı vardır. Sevgi insanları birbirine bağlar. İki kişi birbirlerini sevdikten sonra hayatlarını birleştirmek isteyebilirler ve öncelikle sevgili olurlar. Zaman içerisinde sevgililer arasında anlaşmazlıklar, aldatmalar ortaya çıkabilmektedir. İşte tam bu noktada eski sevgililerden terk eden tarafa terk edilen tarafın sözleri önem taşır. Terk eden eski sevgiliye kişi hissettiği duyguları anlatabilmek ve aktarabilmek için eski sevgiliye ağır sözler söylenebilir. Bunun dışında eski sevgiliye anlamlı, dokunaklı ve kişinin kendisini anlatabileceği sözler söyleyebilmesi oldukça önemlidir.