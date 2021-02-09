AA
• 09 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
'Gladyatörler kenti'nin 1550 yıllık kilise tabanı özenle işleniyor
Muğla'da "gladyatörler kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1550 yıl öncesine ait Bizans kilisesinin tabanının mermerleri, kazı ekibi tarafından eski haline kavuşturuluyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt: "Kilisenin tabanı renkli mermerlerden oluşuyor. Kent içinde ilk defa bu şekilde bir döşemeye rastladık. Bunlar ayrı panolarda ama bu panoların hepsi geometrik desenler ve motiflerden oluşuyor" dedi.
AA
• 09 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki "gladyatörler kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan Bizans kilisesinin tabanı, çalışmalarda bulunan renkli mermerlerle eski görüntüsüne kavuşturuluyor.
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Batı Caddede yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra (MS) 365 yılındaki deprem sonrası alana inşa edilen kiliseye ulaştıklarını hatırlatan Söğüt, ilk verilere göre kilisenin varlığının 7. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam ettiğini, ondan sonra da bu alanın mezarlık olarak kullanıldığını tespit ettiklerini dile getirdi.
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Kazı çalışmalarında çıkarılan ve Bizans döneminde mezarlığa dönüştüğünde tahrip olmuş parçaların getirildiği "taş hastanesi"nde aslına uygun şekilde düzenlendiğini aktaran Söğüt, kilise tabanı için kullanılacak mermer parçaların onarımının yapıldıktan sonra, bulunan zemin taşlarının aslına uygun ve orijinalliği bozulmadan titizlikle yerleştirildiğini kaydetti.
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