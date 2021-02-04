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• 04 Şubat 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:

Rus model yaptıklarıyla ölüme meydan okuyor

Rus fotomodel Angela Nikolau, dünyanın değişik yerlerindeki gökdelenlerin zirvesinde tehlikeli fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Adını çıktığı seyahatlerde çektirdiği fotoğraflarla duyuran Angela Nikolau'nun sosyal medyadaki takipçi sayısı her geçen gün daha da artıyor!

• 04 Şubat 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
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27 yaşındaki Rus fotomodel Angela Nikolau yaşadığı kent Moskova'nın yüksek yapılarından çektiği selfileri sosyal medya hesaplarından paylaşarak büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.

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Moskova'nın yanı sıra gittiği çeşitli kentlerin yüksek binalarında da fotoğraf çeken Angela Nikolau git gide bir fenomene haline geldi. Paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken yapılan yorumlar da dikkat çekti.

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Rus fotomodel Angela Nikolau'nun Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürenlerin çokluğu ünlü ismin bu sefer videolar da çekmesine neden oldu.

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Şu anda 831 bin takipçiye ulaşan ve dünyanın farklı yerlerinden Instagram kullanıcılarının ilgiyle izlediği Agela Nikolau'nun fotoğrafların yanı sıra video da yayımlaması hakkındaki spekülasyonları bir nevi sona erdirdi.

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Moskova'nın yanı sıra başta Hong Kong ve Singapur gibi gökdelenlerin yoğun olduğu kentleri sık sık ziyaret eden Angela Nikolau buralardan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

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Gezilerinin büyük bir kısmında ona eşlik eden erkek arkadaşı ve tıpkı onun gibi bir fenomen olan Ivan Beerkus da karelere sıklıkla yansımakta.

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Angela Nikolau'nun fotoğraflarını çeken isim olan Ivan Beerkus, bu kareleri kendi hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor. Fotoğrafların yanı sıra videolara da yer veren çift çeşitlik sponsorluk çalışmalarına da imza atmaya başladı.

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266 bin takipçisi bulunan Ivan Beerkus ile birlikte çıktığı seyahatlerde başlangıçta herhangi bir izin almadan gizlice binaların zirvesine çıkan Angela Nikolau'nun bir süre bu yüzden başı da belaya girmişti.

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Yasak ve bir o kadar da tehlikeli pozlara imza atan Angela Nikolau'nun bir süre fotoğraf çekmesi de yasaklanmıştı.

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Ancak bu yasaklara aldırış etmeyen Angela Nikolau'nun fotoğrafları büyük ilgi görünce bu sefer pek çok bina tanıtımlarını yapması amacıyla Rus fotomodelin kapısını çalmaya başladı.

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Paris'ten New York'a, Şangay'dan Hong Kong'a farklı kentlerin gökdelenlerini mesken tutan Angela Nikolau elbette pandemi sürecinden olumsuz etkilenmiş durumda.

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Pek çok ülkenin sınırlarını kapatması nedeniyle ünlü ismin yeni rotalarının pek görünür olmadığı dikkatlerden de kaçmıyor.

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Angela Nikolau'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraflar birkaç yılın ardından bir trende de dönüşmüş durumda.

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Pek çok farklı Instagram sayfası da Angela Nikolau'nun izinden gidip benzer işler yapmayı denese de hiçbiri Rus fotomodel kadar ünlü olup ses getirmeyi başaramadı.

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Yaptığı paylaşımlarda seyahat etmeyi çok özlediğini belirten Angela Nikolau kısa bir süre içinden yeniden dünyanın farklı kentlerindeki gökdelenlere tırmanmak istediğini dile getirdi.

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Ünlü ismin takipçileri şimdilik Rus fotomodelin arşiv görsellerini beğenmekle yetiniyor.

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