• 04 Şubat 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
Rus model yaptıklarıyla ölüme meydan okuyor
Rus fotomodel Angela Nikolau, dünyanın değişik yerlerindeki gökdelenlerin zirvesinde tehlikeli fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Adını çıktığı seyahatlerde çektirdiği fotoğraflarla duyuran Angela Nikolau'nun sosyal medyadaki takipçi sayısı her geçen gün daha da artıyor!
• 04 Şubat 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
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27 yaşındaki Rus fotomodel Angela Nikolau yaşadığı kent Moskova'nın yüksek yapılarından çektiği selfileri sosyal medya hesaplarından paylaşarak büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.
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