08.06.2020 - 15:26 | | DHA
Görünce panik oldular! Tam 1,5 metre...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kümese giren 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi.
Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı.
Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz,
"Tavuklarımı kümeten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. . Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım” dedi.
Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.