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08.06.2020 - 15:26 | | DHA

Görünce panik oldular! Tam 1,5 metre...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kümese giren 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi.

Görünce panik oldular! Tam 1,5 metre...

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı. 

Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, 

"Tavuklarımı kümeten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. . Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım” dedi.

Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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