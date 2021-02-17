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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Günaydın Mesajları 2021: En Anlamlı Günaydın Sözleri, Resimli Hayırlı Sabahlar Mesajları (Kısa, Uzun)
    • 17 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:

    Günaydın Mesajları 2021: En Anlamlı Günaydın Sözleri, Resimli Hayırlı Sabahlar Mesajları (Kısa, Uzun)

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    • 17 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
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    Hiçbir gece sonsuza kadar gece olarak kalmaz. Gündüz ile güneş ile yerini paylaşması gerekir. Sen bir keder ile karşılaştığında gecenin sona ereceğini bilerek gülümse ve yılma. Günün aydın ve mükemmel olsun sevdiğim.

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    İşin bereketli, ömrün hayırlı, günün güzel geçsin sevdiğim.

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    Dün çok yoruldun. Belki de canını sıkan olaylar yaşadın. Belki de mutsuz oldun. Ama bugün yeni bir gün başlıyor. Ve tüm mutluluklar seninle olsun aşkım.

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    Hayat bir sineması değildir. Sonunu bilemezsin. Her zaman mutlu olamazsın. Canın yandığında yeniden kalk ve asla yılma. Bugün yeni bir gün başlıyor ve hayat seni mutluluklar ile karşılayacak. Haydi doğan güne merhaba de.

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    Senin için iyi bir gün olmasını dilerim. Günaydın.

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    İçinde mutluluk ve huzur olan bir güne gözlerini açman dileğiyle.

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    Ben güzel günleri seninle yaşamak ve her güne seninle uyanmak istiyorum.

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    Umarım günün güzel geçer. En içten duygularımla günaydınlar diliyorum.

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    Seni mavi kuşun kanatlarında ki özgürlük kadar çok seviyorum. Uyan ki kuşlar uçmaya devam etsin sevdiğim.

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    Her gün bir gün öncesinden daha güzel bir gün geçirmeni ve seni hep mutlulukların karşılamasını dilerim sevdiğim.

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    Günün hastalara şifa, mahpuslara özgürlük, derdi olana deva olmasını dilerim. Her insanın mutlu olmasını ve dünyada aç çocuk kalmamasını dilerim. Günaydın insanlık.

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    Günaydın içinde günü ve aydınlığı barındıran güzle bir kelimedir. Her gününün aydın olmasını dilerim.

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    Sana kızmıyorum aksine sana baktıkça mutlu oluyorum. Dünün, bugünün, yarının ve her günün güzel geçsin sevdiğim.

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    Ben sana zenginlik değil mutluluk vadediyorum. Bu doğan güneşin şahitliğinde beni sevmeye yemin edebilir misin? Her güne birlikte günaydın deyip, her günü birlikte yaşamak istiyorum.

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    Gün olmasa gecenin kıymeti bilinmez. Başkaları için endişelenmeyi bırak ve kendin için bir şeyler yap. Bugün kendini şımart ve mutlu ol. Çünkü sen çok özelsin.

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    Güneş doğdukça insanlar aydınlık ile tanışacak ve mutlu olmak için sebepler arayacaktır. Bugün uyan ve kendi hayatında ki mutluluğu bulmak için adım at.

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    Her güneş doğduğunda seninle buna tanıklık etmek, her çiçek başını göğe kaldırdığında bunu seninle keşfetmek ve her an seninle mutlu olmak istiyorum. Günaydın bağrıma taht kuran sevgili yârim.

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    Allah gündüzü insanların kazanç elde etmesi ve gülümsemesi için yaratmıştır. Bolca gülümse ve güne günaydın de.

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    Benden uzak olan ama yüreğimde yer edinen herkese kocaman günaydınlar.

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    Gözlerinizi bu sabah mutluluğa, huzura ve mucizeye açmanızı dilerim.

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    Seninle başladığım her gün bana huzur veriyor. Seninle her gün mutluluğu yaşamak için dua ediyorum. Günün güzel olsun sevdiğim.

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    Sofranda bereket, gönlünde huzur, ruhunda mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Günün aydın ve güzel olsun.

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    Bugün bir çay içesim var seninle. Uyan da çay koy yârim.

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    Hayatı güzel ve anlamlı kılan insan sensin. İyi ki seni tanımışım. Güne seninle gülümseyerek uyanmak için dua ediyorum.

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    Sen gece uyurken ben senin için dualar ettim. Güzel bir gün geçirmen ve hayatında seni mutsuz eden her şeyi hayatından çıkarman dileği ile. Gözlerini yeni güne gülümseyerek aç ve güne günaydın de.

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    Ben seni ve hayatıma kattığın anlamı o kadar çok seviyorum ki sensiz bir an bile düşünemiyorum. Güne senle başlayalım mı sevdiğim.

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    Meleğim uyan kahvaltıyı hazırladım, ekmeğine bal sürdüm, çayını koydum. Seni ve vereceğin huzuru masa başında bekliyorum.

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    Yine bir alarm kurdum ve uyanmak ümidi ile yattım. Ama uyanamadım sevdiğim. Beni tatlı gülücüklerin ile uyandırır mısın?

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    Gece sana bakarak tatlı bir uykuya dalmaktan daha güzel bir şey var oda seninle güne uyanmak ve güzel bir kahvaltı yapmaktır.

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    Bir sabaha senle uyandığımda mutlu oluyorum, sensiz bir günü ise düşünemiyorum. Sensiz bir gün asla hayatımda yer almasın sevdiğim.

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    En güzel gün annen ve baban ile birlikte gözünü açtığın gündür. En mutlu günlerin sonsuza kadar sizinle olması dileğiyle.

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    Sana özledim dediğimde bende deyişini duymak için sabah olmasını iple çekiyorum. Seni günaydın mesajları ile uyandırırken seni yeni güne davet etmekten de mutlu oluyorum.

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    Böylesine güzel bir günde gününün güzel geçmesini dilerim. Günaydın.

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    Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.

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    Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın!

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    Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor. Günaydın aşkım!

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    Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!

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    Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın. Günaydın!

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    Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

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    Sabah erkenden uyanmak, seni tanıyana kadar günün en nefret ettiğim kısmıydı. Şimdi ise her sabah seni görme umuduyla uyanıyorum. Günaydın sevgilim!

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    Her zaman sabah duyduğun ilk ve gece duyduğunuz son ses olmak istiyorum. Günaydın!

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    Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın meleğim!

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    Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

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    Gece bitti. Sabah başladı. Şimdi uyanma ve sana sarılma zamanım geldi. Günaydın aşkım!

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    Keşke bir zaman makinem olsaydı ve uyandığında her gün orada olabilseydim. Günaydın!

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    Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.

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    07:00’da kalkmak için alarmı 06:00’dan sonra her dakika ertelediğini biliyorum. O erteleme arasında bu mesajımı da göreceğine eminim. O yüzden bana hemen cevap ver. Günaydın!

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    Tarihteki en kısa korku hikayesi, bugünün Pazartesi sabahı olması. Günaydın dostum, işe yine geç kalma

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    Tanrı uykuyu, şeytan ise alarmı yarattı diye söylenerek kalkacağını biliyorum. Günaydın!

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