• 17 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
Günaydın Mesajları 2021: En Anlamlı Günaydın Sözleri, Resimli Hayırlı Sabahlar Mesajları (Kısa, Uzun)
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• 17 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
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Günün hastalara şifa, mahpuslara özgürlük, derdi olana deva olmasını dilerim. Her insanın mutlu olmasını ve dünyada aç çocuk kalmamasını dilerim. Günaydın insanlık.
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