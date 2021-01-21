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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:

Hafta içi avukat, hafta sonu gezgin

Hem bir avukat hem de müthiş yerler keşfeden bir gezgin. 27 yaşındaki Avukat Selin Uzdil, hafta içi avukatlık yaparken hafta sonu da dünyayı geziyor ve gezi maceralarını @trendandtravel isimli Instagram sayfasında paylaşıyor.

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
1Hem bir avukatsın hem de bir gezgin. İş ve gezi hayatını nasıl dengeliyorsun
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Hem bir avukatsın hem de bir gezgin. İş ve gezi hayatını nasıl dengeliyorsun?

Hafta içi yoğun tempoda çalışıyorum ancak cuma akşamdan pazartesi sabaha kadar gezmek için epeyce vaktim var.

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Ben planlı programlı olduğum için bu vakti çok güzel şekilde değerlendiriyor, iş ve geziyi dengeleyebiliyorum. Öncelikle yorulacaksınız ama gezdiğiniz için yorgunluğa değecek.

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Ben tüm hafta sonumu evde geçirsem bile pazartesi gününe yorgun başlıyorum, en azından gezeyim de yorgunluğuma değsin diye düşünüyorum.

4Gittiğin ülkelerde dil konusunu nasıl aşıyorsun Derdini anlatamadığın zamanlar oluyor mu

Gittiğin ülkelerde dil konusunu nasıl aşıyorsun? Derdini anlatamadığın zamanlar oluyor mu?

Tabii ki oluyor, yeri geliyor kendi ülkende Türkçe konuşarak derdini anlatamıyorsun, bir sürü kavga gürültü birbirini yanlış anlamadan çıkmıyor mu?

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İngilizce ulusal bir dil oldu, çat pat konuşsan buraya nasıl gidilir, orası nerededir gibi basit cümlelerini öğrenseniz yeter.

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Hiçbir ülke vatandaşı, sizlerden profesyonel İngilizce ya da gramer bilgisi beklemiyor. Tarzanca denilen bir dil var, bunun diğer adı turist dili.

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Yabancı ülkede oturup Türkiye'deki pirinç üretiminin dünya üzerindeki yeri ve önemi hakkında sempozyum yapmayacaksınız altı üstü klasik turistik soruları soracaksın.

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O yüzden dil konusunu hiç kafanıza takmayın, siz ne kadar bilseniz de karşı taraf bilmiyor rahat olun, oraya giden ilk turist siz değilsiniz.

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Yanlış yapınca cesaretiniz kırılmasın, sonuçta o ülkeye gitme amacınız akıcı İngilizce ile ya da İspanyolca ile derdinizi anlatmak değil.

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İşiniz görülene, gideceğiniz yeri öğrenene kadar sorun, istediğiniz kadar el, kol, mimik ve tarzanca kullanabilirsiniz.

11Pek çok insan gezmenin maliyetli olduğunu savunuyor. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun İnsanlar nasıl daha uyguna dünyayı gezebilir Maliyet dengesini sen nasıl ayarlıyorsun

Pek çok insan gezmenin maliyetli olduğunu savunuyor. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? İnsanlar nasıl daha uyguna dünyayı gezebilir? Maliyet dengesini sen nasıl ayarlıyorsun?

Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir.

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Gezmek bedava değil ancak çok para da değil. Birçok seyyah uygun bütçeli geziyor yani gezmek isteyenin bahanesi yok.

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Uçak bileti gezi bütçesinde en çok maliyetli olandır, bir yere gitmek istediğinizde aylar öncesinden biletinizi almak zorundasınız. Ben uzak ülkeler için biletimi en az 10 ay öncesinden alırım.

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Havayollarının uçuş kampanyaları oluyor, devamlı bunları takip ediyorum, hatta takipçilerimle ucuz biletleri paylaşıyorum. Uçaktan sonra en çok bütçeyi zorlayan konaklamadır. Genelde şehir merkezi oteller tercih ediliyor.

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Ben çoğunlukla tek başıma geziyorum ve kolay arkadaş edinebilmek açısından 5-10$'lık merkezi hostellerde kalıyorum.

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Lokal yaşamı görmek istediğim zaman ise insanların evlerini ücretsiz ya da uygun bütçeli şekilde kiraladığı uygulamalarla (airbnb,couchsurfing) konaklama yapıyorum.

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Böylece hem arkadaş ediniyorum, hem gittiğim ülkenin kültürünü görmüş oluyorum hem de bütçemi zorlamıyorum. Bir başka tavsiyem ise yürüyerek gezin, mümkün olmadıkça şehir içinde ulaşıma para harcamayın.

18Şimdiye kadar kaç ülke gezdin

Şimdiye kadar kaç ülke gezdin?

Şimdiye kadar tam yetmiş ülke gezdim, pandemi sürecine girmeseydik bu sayı yetmiş üç olacaktı, planlanmış birçok seyahatim iptal oldu. Bir süre yurtdışına çıkmayacağım, o nedenle şimdilik Türkiye’yi keşfediyorum.

19Sence bireysel gezmek mi yoksa tura katılmak mı

Sence bireysel gezmek mi yoksa tura katılmak mı?

Eğer ilk kez yurtdışına çıkıyorsanız tur ile gitmek daha mantıklı çünkü otel, uçak, vize, havaalanı transfer, gezilecek yer konusunda ilk seyahat korkutucu olabilir.

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Ancak sistemi anladıktan sonra turla gidilmesine karşıyım. Artık herkes gezip gördüğü yerleri çok detaylı şekilde bloglarında anlatıyor.

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Birkaç blog okusanız rahatlıkla seyahatinizi planlayabilirsiniz. Bazı tehlikeli ülkeler var, bunlara ben de turla gidiyorum.

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Tek başıma seyahat planı hesaplaması yapıyorum. Eğer tur fiyatı bundan daha düşük ise tura katılıp ekstralarına katılmıyorum, orada bireysel geziyorum.

23Çok seyahat eden biri olarak bizimle seyahat taktiklerini paylaşabilir misin

Çok seyahat eden biri olarak bizimle seyahat taktiklerini paylaşabilir misin?

Öncelikle bir ülkeye gitmeden önce o ülke ile ilgili bilgi toplamak çok önemli. Ben genellikle gezilecek yerleri, müzelerin açılış kapanış saatlerini, en meşhur restoranları ve caddeleri, kalacağım yerin adresini vb. bilgileri kağıda yazıyorum.

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Teknoloji çağında yaşıyoruz ancak, telefonunuz çalınabilir, bozulabilir, şarjınız bitebilir o nedenle elimde yazılı bir şey olması bana güven veriyor.

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Müze, maç ya da önemli bir aktiviteye katılacaksanız mutlaka biletinizi online alın hem uzun kuyruklarda beklememiş olursunuz hem de internette daha uygun fiyatlı. Birçok şehirde ücretsiz şehir yürüyüş turları oluyor, bunlara katılabilirsiniz.

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Şehir içi ulaşımı ucuza getirmek adına alacağınız ‘city pass’ kartıyla beraber indirim kuponları veriliyor. Bu kuponları takip ederek birçok müzede ya da restoranda indirim kazanabilirsiniz.

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Her ülkenin para birimi farklı, mecburen gittiğiniz ülkenin para birimine elinizdeki dövizi çevirmek zorundasınız. Bu konuda size vereceğim taktik havaalanları ya da oteller yüksek komisyon alır, o nedenle şehir merkezlerinde ‘no commission’ yazan yerlerde paranızı bozdurmalısınız.

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Her türlü hırsızlığa karşı pasaportunuzun fotokopisini bavulunuzda, çantanızda bulundurmak yine çok önemli.

29Gezerken başına gelen kötü bir olay var mı

Gezerken başına gelen kötü bir olay var mı?

Barselona’da tüm çantam ve telefonum çalındı, beş kuruşsuz ortada kaldım. Meksika’da ilk gün zehirlendim ikinci gün telefonum çalındı.

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Bir kere bavulum kayboldu, sayısız defa kayboldum. Eğer çok geziyorsanız macera kaçınılmaz, önemli olan başınıza ne gelirse gelsin an’da kalıp seyahate devam etmek.

31Seyahatlerinde yaptığın en lüks harcama genellikle ne oluyor En pahalı seyahatin hangi ülkeydi

Seyahatlerinde yaptığın en lüks harcama genellikle ne oluyor? En pahalı seyahatin hangi ülkeydi?

Çok gezdiğim için bütçemi düşünmek zorundayım. Genellikle uygun seyahatler gerçekleştiriyorum, ancak ‘ölmeden önce yapılacaklar listem’ var .Her sene kendime hediye verip bu listeye bir tik atıyorum.

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Mesela bu sene doğum günümde Kenya’da bulunan Giraffe Manor Hotel’de sabah zürafalarla kahvaltı yapmak uğruna sadece 1 gecelik konaklamak için 875$ ödedim. Elbette hayalimi gerçekleştirdikten sonraki gece 10$ ‘lık çadırda kaldım çünkü param bitmişti.

33Şimdiye kadar en beğendiğin yer neresi

Şimdiye kadar en beğendiğin yer neresi?

13 gün boyunca tek başıma olduğum Küba benim için unutulmaz. Yerel halk evini ya da odasını sizlere uygun fiyata kiralıyor. Böylece onlarla yaşarken kültürlerini de öğreniyorsunuz.

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İnternet yok, başta korkutucu olsa da telefon detoksu bana çok iyi geldi. Eski klasik arabalar, sokaklarda dans eden halk, 1970’lerde kalan bir şehir, rengarenk elbiseler giyen ve aksesuarlar takan kadınlar..

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Bana adeta film stüdyosundaymışım gibi hissettirdi. Yokluk içinde bu kadar mutlu olup eğlenen, dans eden insanları başka ülkede görmedim.

36Seyahat etmeye yeni başlayanlara neler önerirsin

Seyahat etmeye yeni başlayanlara neler önerirsin?

O kadar yer gezdim ancak bizim ülkemiz kadar tarih kokan, her şehrinde ayrı bir güzelliğiyle büyüleyen başka bir yer görmedim. Benim tavsiyem önce kendi ülkenizi görmeniz ve keşfetmeniz...

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Çünkü ülkemizde keşfedilecek sayısız göller, şelaleler, camiler, adalar, kiliseler, mağaralar, kanyonlar, antik kentler var.

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Kapadokya’da peri bacalarını, Pamukkale’de travertenleri, Rize’de yaylaları, Mardin’de taş evleri, Adıyaman’da Nemrut’u görmeli. Hatay’da, Adaaana’da ve Gaziantep’te gurme turu mutlaka yapılmalı.

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