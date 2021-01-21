Hafta içi avukat, hafta sonu gezgin

Seyahat etmeye yeni başlayanlara neler önerirsin? O kadar yer gezdim ancak bizim ülkemiz kadar tarih kokan, her şehrinde ayrı bir güzelliğiyle büyüleyen başka bir yer görmedim. Benim tavsiyem önce kendi ülkenizi görmeniz ve keşfetmeniz...