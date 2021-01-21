GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
Hafta içi avukat, hafta sonu gezgin
Hem bir avukat hem de müthiş yerler keşfeden bir gezgin. 27 yaşındaki Avukat Selin Uzdil, hafta içi avukatlık yaparken hafta sonu da dünyayı geziyor ve gezi maceralarını @trendandtravel isimli Instagram sayfasında paylaşıyor.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 21 Ocak 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
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Hem bir avukatsın hem de bir gezgin. İş ve gezi hayatını nasıl dengeliyorsun?
Hafta içi yoğun tempoda çalışıyorum ancak cuma akşamdan pazartesi sabaha kadar gezmek için epeyce vaktim var.
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Çok seyahat eden biri olarak bizimle seyahat taktiklerini paylaşabilir misin?
Öncelikle bir ülkeye gitmeden önce o ülke ile ilgili bilgi toplamak çok önemli. Ben genellikle gezilecek yerleri, müzelerin açılış kapanış saatlerini, en meşhur restoranları ve caddeleri, kalacağım yerin adresini vb. bilgileri kağıda yazıyorum.
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