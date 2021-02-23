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    • 23 Şubat 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:

    Hayat Sözleri: Hayat İle İlgili Özlü Sözler Ve Yaşama Dair Güzel Anlamlı Kısa Sözler

    Hayat sözleri veya hayat ile ilgili sözler yaşamın mutluluk, neşe, dram veya bunun gibi pek çok yanını ifade edilmesine benzemektedir. Pek çok sosyal mecrada kullanılabilecek hayat ile ilgili sözler bulunmaktadır. Peki, hayat ile ilgili özlü sözler ve yaşama dair güzel anlamlı kısa sözler nelerdir? Sizlere yaşamla ilgili sözler ve hayata dair sözler ile yazıları sizler için derledik.

    • 23 Şubat 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
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    Hayata dair müthiş anlamlı sözler hayat ile ilgili pek çok uzun cümle kurmaktan sizleri kurtaracaktır. Bunun yanı sıra neler hissettiklerinizi de başkaları tarafından kolaylıkla fark edilmesine imkan verecektir.Hayata dair güzel sözler kişilerin sevdiklerine gönderme yapmak istedikleri zaman yaşamın bir nebze daha iyi anlayabilmek için yararlı olmaktadır. Hayat çok yönlüdür. Fakat yaşam sözleri kişilerin kendilerini ifade etmeleri açısından bir görev görmektedir. Ayrıca hayat sözleri kısa anlamlı olsalar bile kişilerin tüm hislerine tercüman olmalarında büyük yardımcı olmaktadır.Hayata dair müthiş anlamlı sözler insanların pek çok hayatında kendilerini ifade edebilmeleri için büyük yarar sağlar. Bu nedenle anlamlı kısa sözler hayatla ilgili ifade edemediklerimizi açıklamada yardımcı olmaktadır.

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    Herkeste bir maske takma hevesi var,kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış.

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    Hayat hesapla değil nasiple yaşanır.

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    Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmemelidir.

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    İnsan ne kadar seviyorsa o kadar dua eder.

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    Bu kadar oynamayın hayatta, ucunda Oscar yok.

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    Sanırım artık herkes kendi yolunda güzel.

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    Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş.

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    Güneşi söndürün. Çünkü; öldü bütün umutlar.

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    Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş. Ama sen gitme. Ben cahil kalayım.

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    Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengede durmak için sürekli hareket etmek gerekir.

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    Hayat uzun bir yola benzer.

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    Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu hayatı doğru yaşarsan bir kez de olsa bu yeter.

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    Olduğun şeyden nefret etmek, olmadığın şey için sevilmekten daha iyidir.

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    Ölümden korkmuyorum. Sadece ölüm geldiğinde ben olduğu yerde olmak istemiyorum.

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    Hayat hiçbir zaman kendini bulmak ile ilgili olmamıştır. Hayat her zaman kendini yaratmakla ilgilidir.

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    Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

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    İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı.

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    Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir; akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur.

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    Bazı şeyler nedensiz de güzeldir, neden aradığınız zaman, onu bulursunuz ama güzelliğini yitirirsiniz.

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    Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.

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    Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar, kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.

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    Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.

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    Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.

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    Boş zaman yoktur boşa geçen hayat vardır.

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    Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

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    Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.

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    Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.

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    Bir daha asla deme çünkü yalan söylersin.

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    Bildiğim en iyi şey, zamanla öğreneceğimdir.

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    Bir şeyi çok önceden beri biliyorsan, geçirdiği değişikliklerden haberin yok demektir.

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    Arkadaşlıkların, dostlukların en başında saygı yüreklere kök salmalıdır. Kökü güçlü olan yüreklerde sevgi yeşermeye başlamalıdır.

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    Mutluluk kapısı kapandığı zaman bir gün mutlaka bir diğeri açılır fakat kapalı kapıya o kadar çok bakarız ki, yeni açılan kapıyı göremeyiz.

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    Çalıştırdığımız insanlara iyi davrandığımızda, onların da müşteriye iyi davrandıklarını öğrendim.

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    Kiminle evleneceğim kararının, hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.

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    Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim.

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    Emek olmadan yemek olmayacağını düşündüm ve buna inandım. Sonra bir baktım ki; emeksiz de yemek oluyormuş bunu da öğrendim.

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    Dostuma gülümsedim, daha arkamı döndüğümde onu bana gülerken gördüm.

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    Hayatın sarp ve dikenli yolları olmuyormuş, bu yollarda gezdikçe yolları sarp ve dikenli yapan insanlar oluyormuş ve suçu ne yazık ki hayata atıyorlarmış.

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    Her şey iyi olacak diye düşündük, sonunda bir baktık ki, üşüttük.

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    İyilikten zarar gelmeyeceğini öğrettiler fakat arkamızdan enayi denileceğini ne yazık ki; öğretmediler.

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    Nereye gideceğini bilmiyorsan bu hayatta durakların çok olur.

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    Hayat satranç oyununa benzer, çok kez şah edersin fakat bir kez mat edersin.

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    Mendil satan çocuğun burnunu koluyla silmesi kadar acımasız bu hayat.

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    Unutma hayatta hep olduğun kadar varsın.

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    Bazen çok zordur hayat, akıntıya karşı kürek çekersin, yorulmak istemezsin ama yorulursun.

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    Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat, bu aralar hava güneşli bende.

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    Hayatta ki en güzel şey; tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır.

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    Gömleğin düğmelerini iliklemek gibiydi hayat, en başta hata yaptığını, sonuna gelmeden anlayamıyorsun.

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    Hayat bir mini etek gibidir, çok şey gösterir ama asıl görmek istediğini göstermez.

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