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DHA
• 19 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:

Hobi olarak başlamıştı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Gaziantep'te, besicilik yapan Harun Bozkurt (29), evinin bahçesine kurduğu çadırda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Bozkurt, gelen yoğun talep üzerine hobi olarak başladığı sektörde alanını genişleterek üretim miktarını arttırmayı hedefliyor.

DHA
• 19 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Karkamış ilçesinin Yurtbağ Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Bozkurt, hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde başarılı olunca işini büyütme kararı aldı.

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Kendi imkanları ile kurduğu çadırda ilk hasadını yapan Bozkurt, mantarların talep görmesiyle otomasyon sistemi kurarak üretimi artırmak için çalışma başlattı.

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Evinin bahçesine kurduğu çadırda başladığı mantar üretiminde başarılı olduğunu anlatan Bozkurt, "İstiridye mantarı yetiştirmede en önemli husus üretim noktasındaki nem ve havadır.

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Nem ve hava ayarlarını oluşturabilirseniz mantar büyümeye başlar. Üretimlerde nem ve hava değerleri çok önemli olduğu için bu konuda uzmanlardan bilgi alarak istenilen şartlarda mantar üretmeye başladım. İstiridye mantarımız üretim noktamızda yaklaşık olarak 15 gün içinde verim veriyor" diye konuştu.

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Bozkurt, mantarın tüm yemek çeşitleri ile tüketilebileceğini, en yoğun tüketimin ise kebaplık olarak tercih edildiğini vurgulayarak, "Mantarlarımız kahvaltıda da yenilebilir, yemeklerde de kullanılabilir bunun yanında mangalda kebap olarak da yapılarak tüketilebilir.

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Özellikle mantar kebabına çok büyük bir ilgi var. Sırf bu kebabı yapıp tüketmek için yoğun olarak istiridye mantar siparişleri alıyoruz" diye konuştu.

7‘HER MANTAR GÜVENİLEREK TÜKETİLMEMELİ’

‘HER MANTAR GÜVENİLEREK TÜKETİLMEMELİ’

Bozkurt, insanların istiridye mantarından korkmaması gerektiğini söyleyerek zehirlenme vakalarının tamamının yabani mantarlardan kaynaklandığını dile getirdi.

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Bozkurt, "İstiridye mantarının besin değeri çok yüksek olduğu için insanların bol bol tüketmesini istiyoruz. İnsanlar istiridye mantarından korkmasınlar.

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Yabani mantar değildir ve kesinlikle zehirleme gibi bir durumu söz konusu olmaz" dedi. Bozkurt, siparişlere yetişemediği için otomasyon sistem ile üretimini arttırmak için çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

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