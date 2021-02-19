DHA
• 19 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
Hobi olarak başlamıştı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
Gaziantep'te, besicilik yapan Harun Bozkurt (29), evinin bahçesine kurduğu çadırda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Bozkurt, gelen yoğun talep üzerine hobi olarak başladığı sektörde alanını genişleterek üretim miktarını arttırmayı hedefliyor.
DHA
• 19 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Karkamış ilçesinin Yurtbağ Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Bozkurt, hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde başarılı olunca işini büyütme kararı aldı.
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Evinin bahçesine kurduğu çadırda başladığı mantar üretiminde başarılı olduğunu anlatan Bozkurt, "İstiridye mantarı yetiştirmede en önemli husus üretim noktasındaki nem ve havadır.
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Nem ve hava ayarlarını oluşturabilirseniz mantar büyümeye başlar. Üretimlerde nem ve hava değerleri çok önemli olduğu için bu konuda uzmanlardan bilgi alarak istenilen şartlarda mantar üretmeye başladım. İstiridye mantarımız üretim noktamızda yaklaşık olarak 15 gün içinde verim veriyor" diye konuştu.
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