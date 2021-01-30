Hong Kong'da mikro hayatlar

Yaklaşık sekiz milyon insanın yaşadığı Hong Kong, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirleri arasında. Özellikle ev fiyatlarındaki pahalılık insanları mikro evlerde yaşamaya yönlendiriyor. Mikro apartmanlardaki bu zorlu yaşam Reuters'in fotoğraflarına yansıdı.
• 30 Ocak 2021 - 01:02 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
Hong Kong, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.
2
Hong Kong'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da bir o kadar küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor.
3
Örneğin New York'ta kentte konut için ayrılan alan, toplam yüzölçümünün neredeyse %70'ine tekabül ediyor.
4
Hong Kong'ta yüksekliği onlarca metreyi buluan gökdelenlerde insanlar genellikle 25 metrekareyi aşmayan evlerde yaşıyor.
5
25 metrekareden de küçük evlerde hayatını sürdüren insanlara rastlamak mümkün. Üstelik bu evlerin bile metrekaresi yüzlerce dolar değerinde.
6
Hal böyle olunca alım gücünü de düşünecek olursak kent sakinleri mümkün mertebe daha düşük metrekareli evlere yöneliyor.
7
Bu evlerin pek çoğunda mutfak ve salon bir arada yer alıyor. Hatta öyle ki bazılarında evin içini ayıran herhangi bir ek duvar bulunmuyor.
8
Tuvalet ve salonun bir arada yer aldığı bu "mikro evler" özellikle temizlik konusunda ciddi sorunları da beraberinde getirebiliyor.
9
Reuters'in kadrajına yansıyan bu görsellerde Hong Kong'taki mikro evlerde yaşamdan kesitler dikkat çekici unsurlar barındıyor.