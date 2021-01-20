Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

İlçenin doğal güzelliklerinin bununla bitmediğinin altını çizen Yaşar, "Horma Kanyonu'nun yanında dünyanın en derin ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu var. Valla Kanyonu seyir terasları ayrı bir heyecan sunuyor. Mağaralarımız ayrı güzelliklere sahip. Pınarbaşı'nı ziyaret ettiğinizde muhteşem görüntüleri görmemiz mümkün." diye konuştu.