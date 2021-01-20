AA
• 20 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor
Kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçilebilen Horma Kanyonu, beyaz örtü altında ayrı bir güzelliğe büründü. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar: "Horma baharda yeşili, yazın serinliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın da beyaz gelinliğiyle muhteşem görüntüye sahip" dedi.
AA
• 20 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle muhteşem manzaralar sunuyor.
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