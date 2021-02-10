İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı

OTOBÜSÜ KADIKÖY'DEN TAKSİM'E GÖTÜRMÜŞ Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner "Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.