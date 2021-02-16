• 16 Şubat 2021 - 13:50 • Son Güncelleme:
İllere göre koronavirüs vaka sayısı tablosu için TIKLA! Haftalık covid vaka sayısı haritası...
İllere göre koronavirüs vaka sayısı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 7 günün illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. İşte illere göre koronavirüs vaka sayısı ve haritası...
• 16 Şubat 2021 - 13:50 • Son Güncelleme:
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İllere göre vaka sayısı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat haftasının koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımı sonrasında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki illerdeki koronavirüs vaka sayısı nedir? İşte illere göre vaka sayıları...
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