İllere göre koronavirüs vaka sayısı tablosu için TIKLA! Haftalık covid vaka sayısı haritası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu paylaşımı gerçekleştirdi; "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. http://covid19.saglik.gov.tr"