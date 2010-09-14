İnsanlık tarihinin en iyi 10 yılı

2000: Çeçenistan'ın yüzü. Çeçen-İnguş sırınırda yaşlı bir kadın otobüsün penceresinden bakıyor. İnsanlık bulaşıcı hastalıklarla mücadelesinde de önemli başarılar kazandı. 2009’da başlayan domuz gribi şu ana kadar 18 bin kişinin ölümüne neden oldu. Ancak etkisi birkaç yıl önceki kıyametvari öngörülerin çok altında oldu. Salgınların etkisi azalıyor. Ortalama insan ömrü 2 yıl uzadı.Bütün bunlarda dünyada hızla artan okur yazarlık oranı da etkili oldu. İnsanlığın 5’te 4’ü artık okuyup yazabiliyor. Buna Afrikalıların üçte ikisi de dahil. Üniversiteye giden genç sayısı 2000’deki yüzde 15’lerden 2007’de yüzde 25’lere yükseldi. Yüksek öğrenim gören kadın sayısı arttı. 1997’de dünyadaki parlamenter kadın oranı yüzde 11 iken 2009’da yüzde 19’a yükseldi.