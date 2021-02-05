DHA
• 05 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
İş insanı, tefeci aile yüzünden intihara kalkışmış
Adana’da 91 kişiden tefecilik yöntemiyle 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında şebeke lideri Metin Kırmızıdam'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 2018 yılında borçları nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayında intihara kalkışan iş insanı Muhammed Özyürek'in de tefeci şebekesinin ağına düştüğü; 400 bin TL'lik borcuna karşılık 536 bin TL'lik senet imzaladığı öğrenildi.
DHA
• 05 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme: