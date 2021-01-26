• 26 Ocak 2021 - 01:32 • Son Güncelleme:
İzlanda'nın dünya çapında üne sahip termal kaplıcası
Avrupa'nın en kuzeyindeki ülke olan İzlanda'daki Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları ülkenin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri. Reykjanes yarımadasında bulunan kaplıcalarda eksili değerlerdeki hava sıcaklığında bile sımsıcak kaynak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Şifalı sulara sahip bölge onlarca yıldır bölgeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.
• 26 Ocak 2021 - 01:32 • Son Güncelleme:
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Avrupa'nın kuzeyinde kıtanın en zengin ülkelerinden İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e yaklaşık bir saatlik uzaklıkta olan Blue Lagoon, lavlarla kaplı bir arazide yer alıyor. Blue Lagoon ya da bizim daha çok kullanmayı tercih ettiğimiz adıyla Mavi Lagün, Keflavik Havaalanına 20 dakikalık bir uzaklıkta.
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