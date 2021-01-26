Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri İzlanda'nın dünya çapında üne sahip termal kaplıcası
• 26 Ocak 2021 - 01:32 • Son Güncelleme:

İzlanda'nın dünya çapında üne sahip termal kaplıcası

Avrupa'nın en kuzeyindeki ülke olan İzlanda'daki Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları ülkenin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri. Reykjanes yarımadasında bulunan kaplıcalarda eksili değerlerdeki hava sıcaklığında bile sımsıcak kaynak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Şifalı sulara sahip bölge onlarca yıldır bölgeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

• 26 Ocak 2021 - 01:32 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Avrupa'nın kuzeyinde kıtanın en zengin ülkelerinden İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e yaklaşık bir saatlik uzaklıkta olan Blue Lagoon, lavlarla kaplı bir arazide yer alıyor. Blue Lagoon ya da bizim daha çok kullanmayı tercih ettiğimiz adıyla Mavi Lagün, Keflavik Havaalanına 20 dakikalık bir uzaklıkta.

2

İzlanda yarımkürenin kuzeyinde yer alması nedeniyle oldukça soğuk bir ülke. Öyle ki ülke yılın büyük bir bölümünü kış koşullarında geçirmekte. Ancak ülkenin altı kaynar sularla kaplı. Bu da İzlanda'da jeotermal kaplıcalarının kurulması için uygun bir zemin oluşturuyor.

3

Silika ve sülfür bakımından zengin bir yapıda olan olan İzlanda'nın bu en ünlü kaplıcası Mavi Lagün (Blue Lagoon), mavi rengini buna borçlu.

4

Turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği, bir süre yüzüp vakit geçirdiği, İzlandalıların ise her fırsatta rahatlamak için geldiği Mavi Lagün'deki termal su kaynaklarının sıcaklığı ortalama 38 derece.

5

1976'dan beri faal olan Blue Lagoon (Mavi Lagün) zamanla da çeşitli değişimlere uğradı. 1990'lı yıllardan itibaren de popülaritesi artan lagün, günümüzde çok sayıda turisti ağırlıyor.

6

Başta sedef olma üzere çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği için büyük ilgi gören Mavi Lagün, 1992'den bu yana ise resmi bir hizmet sunan sağlık tesisi statüsünde. 2018 yılında Mavi Lagün yaklaşık 1.5 milyon turisti ağırladı.

7

Başkent Reykjavik'e olan yakınlığı nedeniyle de yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mavi Lagün'ün kendisine has çamurunun da cilde iyi geldiği biliniyor.

8

Buraya gelen hem İzlandalılar hem de yabancı turistler termal su kaynağının zeminindeki bu çamurdan yüzlerine ve vücutlarına sürüp bir süre emilmesini bekliyor.

9

İzlancadaki adı Bláa lónið olan Mavi Lagün, içinde bulunduğu lav tarlasıyla da adeta bir görsel şölen sunuyor. Dolayısıyla bölgeye gelenler kaplıcadan faydalanmanın yanı sıra bol bol da fotoğraf çekiyor.

10

Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Mavi Lagün'ün tadını elbette ki en çok çocuklar çıkarıyor. Dışarıdaki hava ne kadar soğuk olursa olsun 38 dereceye varan su sıcaklığı sayesinde suyun içinde eğlenceli saatler geçirmek mümkün.

11

Konaklama ve farklı aktiviteler için de imkânlar sunan tesislere ev sahipliği yapan Mavi Lagün dört mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Ancak kış ayları özellikle ulaşım konusunda yaşanılabilecek aksaklıklardan da dolayı bölgenin en sakin olduğu dönem.

12

Türkiye'den İzlanda'ya doğrudan uçuş bulunmuyor. Ağırlıklı olarak Kopenhag, Oslo ya da Londra aktarmalı bir şekilde toplamda 6 ilâ 7 saat arası değişen bir süre zarfında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e ulaşmak mümkün. Mavi Lagün de Reyjkjavik'e yaklaşık bir saat uzaklıkta.

13

Mavi Lagün popüler kültürde de oldukça revaçta bir yer. Hollywood filmlerinin sahnelerine ev sahipliği yapan termal tesisler çeşitli belgesellerin de çekimleri için sık sık kullanılmakta. Hostel 3 filminin yanı sıra Incubus gibi belgesellerde Mavi Lagün'e yer verildi.

14

Mavi Lagün son olarak İngiltere Güzellik Yarışması ve ünlü oyuncu ve sunucu Zac Efron'un programına da konu olmayı başararak ününü dünya çapında daha da fazla arttırdı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Esnaf kredisi ertelendi mi 2021? Son dakika Halkbank esnaf kredi taksitleri kaç ay ertelendi? İşte tarihler...

Son Dakika Haberi: Fark belli oldu! Asgari ücrete bağlı aylıklar...

Yeni haftada (25 Ocak) altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?