• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı 2021? Yeni Kabine toplantısı kararları neler olacak?
Kabine toplantısı tarihi gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoranların durumu ile ilgili kabine toplantısını işaret emişti. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Koronavirüs salgınından dolayı birçok alanda çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamalar için kabine toplantısı bekleniyor. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak?
• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı için yeni haftada bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların kalkacağı tarih ve kafelerin açılacağı tarih merak ediyor. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların faaliyetleri ile ilgili detayın kabine toplantısında görüşüleceğini belirtmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı karaları ne zaman belli olur?
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