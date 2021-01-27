KPSS tercihleri ne zaman (KPSS-2021/1 ve KPSS-2021/2)? Merkezi yerleştirme takvimi ayrıntıları burada TIKLA, öğren!

KPSS tercihleriyle ilgili son dakika gelişmesi gündemde geldi. KPSS tercih tarihleri belli oldu. Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimiyle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 2021 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi detayları...