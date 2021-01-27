• 27 Ocak 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:
KPSS tercihleri ne zaman (KPSS-2021/1 ve KPSS-2021/2)? Merkezi yerleştirme takvimi ayrıntıları burada TIKLA, öğren!
KPSS tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS tercihlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. KPSS merkezi yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki 2021 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi...
• 27 Ocak 2021 - 12:15 • Son Güncelleme:
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KPSS tercihleriyle ilgili son dakika gelişmesi gündemde geldi. KPSS tercih tarihleri belli oldu. Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimiyle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 2021 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS merkezi yerleştirme takvimi detayları...
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