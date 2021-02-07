DHA
• 07 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
Kumkat reçeline talep patladı! Haftalık 500 kilo...
Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, turunçgiller ailesinden olan ve soyulmadan yenilme özelliğine sahip kumkat ile reçel yapımına başladı. Haftalık 400-500 kilo üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Kooperatif Başkanı Suna Çetin, pandemiyle birlikte ilginin arttığını söyledi.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
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Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, turunçgiller ailesinden olan ve soyulmadan yenilme özelliğine sahip kumkat ile reçel yapımına başladı.
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