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• 26 Ocak 2021 - 01:25 • Son Güncelleme:

Madagaskar'da kan donduran festival Famadihana

Doğu Afrika'da Hint Okyanusu açıklarında bulunan ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf hatta kan donduran geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor.

• 26 Ocak 2021 - 01:25 • Son Güncelleme:
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Madagaskar, dünyanın en büyük ada ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor. Doğu Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en ürpertici festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Hint Okyanusu'nda yer alan bir Afrika ülkesi olan Madagaskar, keşfedilmeyi bekleyen yönleriyle dikkat çekiyor. Buna hem ülkenin doğası hem de binlerce yıllık kültürünü eklemek mümkün.

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Ülkede gerçekleşen festivaller dünya gündeminde yerini bulmayı başarıyor. Ancak bu festivallerden bazıları kan donduran cinslerden biri. Famadihana isimli festival Madagaskar'ın belirli bölgelerinde gerçekleştiriliyor.

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Madagaskar'da yaşayan Malagasi kabilesi, ölen yakınlarını mezardan çıkarıp müzik eşliğinde dans ediyor.

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Malagasi kabilesine mensup kişiler ölen yakınlarını mezardan çıkarıp müzik eşliğinde dans ediyor.

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Famadihana festivali boyunca kabile üyeleri ölen yakınlarına yeni elbiseler giydiriyor.

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Elbiselerin yeni ve temiz olması ölen yakınlarına gösterdikleri önemi yansıtıyor.

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Kıyafet giydirdikleri cölen yakınlarının kemikleriyle birlikte geçit töreni düzenleyip canlı müzik eşliğinde dans ediyorlar.

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Bu festival her yıl gerçekleştiriliyor.

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Bu ritüelin yapılma nedeni ise ölen yakınların hatırlanması ve anıları yaşatmak.

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Genç nesiller de bu geleneğe sımsıkı bağllı.

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