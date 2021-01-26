• 26 Ocak 2021 - 01:25 • Son Güncelleme:
Madagaskar'da kan donduran festival Famadihana
Doğu Afrika'da Hint Okyanusu açıklarında bulunan ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf hatta kan donduran geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor.
• 26 Ocak 2021 - 01:25 • Son Güncelleme:
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Madagaskar, dünyanın en büyük ada ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor. Doğu Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en ürpertici festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.
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