• 08 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
MEB açıkladı! 15 tatil ne zaman sona erecek? Yarıyıl tatilinin sona ereceği tarihi duyurdular...
15 tatil ne zaman sona erecek sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatiline Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan 1 haftalık ara tatil süresinin eklenmesi ile tatil süresi 21 güne uzamıştı. İlk dönemi uzaktan eğitim ile tamamlayan binlerce öğrenci 15 tatil ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih...
• 08 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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