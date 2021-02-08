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• 08 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:

MEB açıkladı! 15 tatil ne zaman sona erecek? Yarıyıl tatilinin sona ereceği tarihi duyurdular...

15 tatil ne zaman sona erecek sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatiline Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan 1 haftalık ara tatil süresinin eklenmesi ile tatil süresi 21 güne uzamıştı. İlk dönemi uzaktan eğitim ile tamamlayan binlerce öğrenci 15 tatil ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih...

• 08 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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15 tatil ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim öğretim uzaktan eğitim ile devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk dönemin 22 Ocak'ta sona ermesinin ardından binlerce öğrenci 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlamıştı. Pandemi nedeniyle Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir haftalık ara tatil 15 tatile eklenmişti. Peki Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?

2YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN SONA ERECEK

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN SONA ERECEK?

25 Ocak'ta başlayan 15 tatil 15 Şubat tarihinde sona erecek. 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim başlayacak. 8. ve 12. sınıflar ise şehir merkezlerinde 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

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