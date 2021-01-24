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• 24 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:

MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için süreç başlıyor. Başvurular için gün sayılırken kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Adaylar sıklıkla "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına cevap aranıyor.

• 24 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Asker olmak için hayal kuran binlerce öğrenci nisan ayında MSÜ sınavına girecek. Sınav öncesi önemli husus başvurular... Başvurulara sayılı günler kala "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" soruları hızlanmış durumda...

22021 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2021 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 27 Ocak'ta başlayacak ve 23 Şubat'ta son bulacak. Geç Başvuru tarihi olarak ise 3 Mart tarihi belirlenmiş durumda... Öte yandan sınav 4 Nisan 2021 yılında gerçekleşecek. MSÜ 2021 kılavuzunun ise 27 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.

32021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylarla paylaşılacak.

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