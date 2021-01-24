• 24 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için süreç başlıyor. Başvurular için gün sayılırken kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Adaylar sıklıkla "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına cevap aranıyor.
• 24 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Asker olmak için hayal kuran binlerce öğrenci nisan ayında MSÜ sınavına girecek. Sınav öncesi önemli husus başvurular... Başvurulara sayılı günler kala "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" soruları hızlanmış durumda...
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