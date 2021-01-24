Muğla Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu!

Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına, sahil güvenlik ve jandarma ile Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri (MAG-AME) ekipleri de katıldı. Denizden üç sahil güvenlik botu, havadan ise bir helikopter arama çalışmalarında bulunurken, Yazı Mahallesi gençleri dalgıç kıyafetleriyle deniz dibinde arama yapıyor. Yapılan aramalarda, kayıp gencin ceketi ve bazı eşyalarına ulaşıldı.