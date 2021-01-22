Müjdeyi verdi! Türkiye bekliyor, yıl sonunda...

Her şeyi eleştiren, her şeye laf yetiştiren bir anlayış değil, iş yapan, üreten ve toplumu motive eden bir anlayışla bu güzel köprünün bitmesine şahit olacağız. Bazen köprü deyip geçiyoruz ama öyle değil. Dünya’nın en uzun asma köprüsünden bahsediyoruz. 4 bin 600 metreden fazla uzunluğu olan, iki ayak arası açıklığın 2023 metre olduğu ve estetik olarak örnek bir projeden bahsediyoruz."