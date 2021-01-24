• 24 Ocak 2021 - 02:18 • Son Güncelleme:
Mutlaka görülmesi gereken kanal şehirleri
Kanallar, şirin kayıklar, sanat eseri köprüler... Tüm bunların akla getirdiği ilk kentlerden biri Venedik. Ancak kanallarıyla ünlü tek kent Venedik değil elbette. Bruges'den Bangkok'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarında pek çok kentte benzeri kanallara rastlamak mümkün. İşte dünyanın dört bir yanından mutlaka görülmesi gereken kanal şehirleri...
• 24 Ocak 2021 - 02:18 • Son Güncelleme:
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Bugün kentlerdeki kanallar ağırlıklı olarak turistler için düzenlenen tekne gezilerinde ya da pazar alışverişinde kullanılıyor olsa da tarihteki işlevleri çok farklıydı. Pek çoğu atıkların döküldüğü, pislik içinde akan bu kanallar neyse ki zaman içinde bugün hallerini aldı. Venedik, Brugge, St. Petersburg, Amsterdam gibi şehirler bu kanallarının da etkisiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayacak noktaya gelmiş durumda.
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Stockholm, İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm, 14 adanın 57 köprü ile birbirine bağlandığı bir şehir. Dolayısıyla pek çok kanalla çevrili olan Stockholm'de, özellikle kış aylarında ilginç görüntüler yaşanıyor. Nispeten küçük olan kanalların donması sonucu pek çok Stockholmlü, buzun üstünde paten keyfini doyasıya yaşıyor.
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