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• 24 Ocak 2021 - 02:18 • Son Güncelleme:

Mutlaka görülmesi gereken kanal şehirleri

Kanallar, şirin kayıklar, sanat eseri köprüler... Tüm bunların akla getirdiği ilk kentlerden biri Venedik. Ancak kanallarıyla ünlü tek kent Venedik değil elbette. Bruges'den Bangkok'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarında pek çok kentte benzeri kanallara rastlamak mümkün. İşte dünyanın dört bir yanından mutlaka görülmesi gereken kanal şehirleri...

• 24 Ocak 2021 - 02:18 • Son Güncelleme:
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Bugün kentlerdeki kanallar ağırlıklı olarak turistler için düzenlenen tekne gezilerinde ya da pazar alışverişinde kullanılıyor olsa da tarihteki işlevleri çok farklıydı. Pek çoğu atıkların döküldüğü, pislik içinde akan bu kanallar neyse ki zaman içinde bugün hallerini aldı. Venedik, Brugge, St. Petersburg, Amsterdam gibi şehirler bu kanallarının da etkisiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayacak noktaya gelmiş durumda.

2Stockholm, İsveç

Stockholm, İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm, 14 adanın 57 köprü ile birbirine bağlandığı bir şehir. Dolayısıyla pek çok kanalla çevrili olan Stockholm'de, özellikle kış aylarında ilginç görüntüler yaşanıyor. Nispeten küçük olan kanalların donması sonucu pek çok Stockholmlü, buzun üstünde paten keyfini doyasıya yaşıyor.

3Brugge, Belçika

Brugge, Belçika

Avrupa'nın en çok ziyaret edilmek istenen kentlerinden biri olan Bruges, Belçika'nın tarihi şehirlerinden biridir. Zamanın adeta Ortaçağ'da durduğu, neredeyse tüm mimari yapıların bu döneme ait olduğu Bruges, aynı zamanda kanallarıyla ünlü.

4Annecy, Fransa

Annecy, Fransa

Fransa'nın turistik kasabası Annecy, Thiou nehri üzerinde kuruludur. Nehrin ortasında bulunan Palais d'Isle, Annecy'nin tarihi bölgesi olup etrafını saran kanal, kasabanın güzelliğine büyük katkı sağlamakta.

5Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland

Rotamızı Uzak Doğu'ya çevirelim. Tayland'ın başkenti Bangkok, son dönemde dünyanın en çok turist çeken kentler listesinde zirvede yer alıyor. Bunda kuşkusuz Bangkok'un kanalları ve bu kanallar üzerinde kurulu olan pazarların da katkısı büyük.

6Hamburg, Almanya

Hamburg, Almanya

Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg, aynı zamanda ülkenin en canlı, en hareketli yaşama sahip şehri. Kanallarla örülü olan Hamburg, bu özelliği sayesinde turistlerin de dikkat ini çekmekte.

7Giethoorn, Hollanda

Giethoorn, Hollanda

Masalsı güzelliğiyle Giethoorn, Amsterdam'a oldukça yakın bir mesafede bulunması nedeniyle turistlerin gözdesi konumunda.

8St. Petersburg, Rusya

St. Petersburg, Rusya

Rusya'nın tarihi başkenti St. Petersburg, görkemli yapıları kadar bu yapıların boyunca yükseldiği kanallarıyla da ünlü. kenti çevreleyen kanallar birçok köprüyle süslenmiş durumda.

9Venedik, İtalya

Venedik, İtalya

Kanallar denince akla gelen ilk kent kuşkusuz Venedik'tir. Adriyatik denizinin kuzey ucunda iki büyük adadan ve sayısız kanaldan oluşan Venedik, balayı çiftlerinin, tarih tutkunlarının da favori rotası konumunda.

10Amsterdam, Hollanda

Amsterdam, Hollanda

Schipol Havalanı'na iniş sırasında sizi karşılayan bu manzara Amsterdam'ın adeta petek gibi işlenmiş kanallarına takınlık etmenizi sağlıyor. Eğlence hayatı, müzeleri ve mimarisi kadar kanallarıyla da dikkat çeken Amsterdam, ününü biraz da buna borçlu.Hazırlayan: İhsan Dindar

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