Mutlaka görülmesi gereken kanal şehirleri

Bugün kentlerdeki kanallar ağırlıklı olarak turistler için düzenlenen tekne gezilerinde ya da pazar alışverişinde kullanılıyor olsa da tarihteki işlevleri çok farklıydı. Pek çoğu atıkların döküldüğü, pislik içinde akan bu kanallar neyse ki zaman içinde bugün hallerini aldı. Venedik, Brugge, St. Petersburg, Amsterdam gibi şehirler bu kanallarının da etkisiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayacak noktaya gelmiş durumda.