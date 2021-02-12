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• 12 Şubat 2021 - 11:28 • Son Güncelleme:

Öküz Yılı nedir, ne zaman başlıyor? Öküz Yılı Instagram'da ne demek? İşte anlamı...

Bugün Instagram hikayelerinde sıklıkla karşılaştığımız 'Öküz Yılı' sosyal medya kullanıcılarını arayışa geçirdi. Çin burcu olarak bilinen Öküz Yılı nedir, anlamı ne demek? Son zamanlarda gündemden düşmeyen Çin'in Öküz Yılı burcu vatandaşları oldukça meraklandırdı. Peki öküz yılı burcunun anlamı nedir, özellikleri neler? Öküz Yılı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

• 12 Şubat 2021 - 11:28 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı bugün Instagram hikayelerinde şaşırtan görsel ve isim ile karşılaştı. Hikayeye tıkladığında ise takip ettiği kişilerin öküz yılına yönelik paylaşımlarını gördü. Peki öküz yılı nedir? Instagram'da öküz yılı hikayesi ne demek, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte öküz yılı hakkında merak edilenler...

2ÖKÜZ YILI NEDİR

ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

3ÖKÜZ YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR

ÖKÜZ YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Öküz Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

4ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR

ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Burcun özellikleri; Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, TutucuÇin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir!Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar. İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar.Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.

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