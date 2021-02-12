• 12 Şubat 2021 - 11:28 • Son Güncelleme:
Öküz Yılı nedir, ne zaman başlıyor? Öküz Yılı Instagram'da ne demek? İşte anlamı...
Bugün Instagram hikayelerinde sıklıkla karşılaştığımız 'Öküz Yılı' sosyal medya kullanıcılarını arayışa geçirdi. Çin burcu olarak bilinen Öküz Yılı nedir, anlamı ne demek? Son zamanlarda gündemden düşmeyen Çin'in Öküz Yılı burcu vatandaşları oldukça meraklandırdı. Peki öküz yılı burcunun anlamı nedir, özellikleri neler? Öküz Yılı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...
• 12 Şubat 2021 - 11:28 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı bugün Instagram hikayelerinde şaşırtan görsel ve isim ile karşılaştı. Hikayeye tıkladığında ise takip ettiği kişilerin öküz yılına yönelik paylaşımlarını gördü. Peki öküz yılı nedir? Instagram'da öküz yılı hikayesi ne demek, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte öküz yılı hakkında merak edilenler...
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