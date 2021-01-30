• 30 Ocak 2021 - 01:00 • Son Güncelleme:
Okyanusun ortasında esrarengiz ada Paskalya
Bağlı bulunduğu Şili'nin anakarasına 3.686 kilometre uzaklıktaki Paskalya Adası, dünyanın en gizemli bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Adanın taşıdığı bu gizemin en önemli nedeni UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan binlerce yıllık heykeller. Moai adını taşıyan bu heykellerin nasıl ve neden yapıldığı, cevabı bir türlü verilemeyen sorular olarak bilim insanlarının karşısında duruyor.
• 30 Ocak 2021 - 01:00 • Son Güncelleme:
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Paskalya adası, dünyanın ulaşması en zor yerlerinden biri konumunda. Bağlı bulunduğu ülke olan Şili'ye tam 3.686 kilometre uzaklıkta. Bununla birlikte Paskalya adasına en yakın insan yerleşimi iki bin kilometre uzaklıktaki Pitcairn adasıdır. Bu gizemli ada Tahiti'ye ise dört bin kilometre uzaklıkta yer alır.
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Dünyanın bu izole köşesi sahip olduğu gizemle sürekli gündem olmaya ve gündemde kalmaya devam ediyor. 1995 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen heykeller Paskalya Adası'nın dünya çapında gördüğü ilgiyi daha da arttırdı. Özellikle bu tarihten sonra adaya gelen turist sayısında ciddi sayıda artış yaşandı.
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Başta Alman bilim insanları olmak üzere pek çok araştırmacı bölgede bulunan heykellerin gizemini araştırmak ve çözebilmek için zorlu yolculukların ardından Paskalya Adası'na ulaşmayı başarmıştır. Carl Friedrich Behrens'in ilk defa ada hakkında yazıklarının ardından 18. ve 19. yüzyıl boyunca çok sayıda araştırmacı adayı ziyaret eder.
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