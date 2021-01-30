Okyanusun ortasında esrarengiz ada Paskalya

Tahiti ve Pitcairn'in de oldukça küçük ve seyrek nüfuslu bölgeler olduğunu gerçeğini de hesabı kattığımızda Paskalya adası daha da ilginç özellikli bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle burası dünyanın en izole yerlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.