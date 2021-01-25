Osmanlı'nın en kuzeydeki camisi Eğri Kethüda Camii

Bölge tarih boyunca Germen, Slav ve Avar kabilelerin de yerleştiği bir coğrafyada bulunmakta. Avrasya'yı kasıp kavuran Moğol istilâsından Eger de üzerine düşen payı aldı. 13. yüzyılda Asya steplerinden başlayan ve Avrupa'nın içlerine kadar uzanan Moğol saldırıları sonucunda pek çok Doğu ve Orta Avrupa kenti gibi Eger de yerle bir edildi.