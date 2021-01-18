MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ertelenen sınavlar 2020 ne zaman olacak? ÖSYM ertelenen e-YDS, YDUS, ALES-2, YÖKDİL-2, KPSS DHBT hangi tarihte?
ABONE OL
18.01.2021 - 19:26 |

Ertelenen sınavlar 2020 ne zaman olacak? ÖSYM ertelenen e-YDS, YDUS, ALES-2, YÖKDİL-2, KPSS DHBT hangi tarihte?

ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020 yılında yapılacak sınavları ileri bir tarihe ertelemişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre, e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, YÖKDİL/2, Sayıştay sınavı, DUS/STS, KPSS DHBT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ertelenen sınavlar 2020 ne zaman olacak? ÖSYM ertelenen e-YDS, YDUS, ALES-2, YÖKDİL-2, KPSS DHBT hangi tarihte?

2020 yılından yapılması planlanan ve ertelenen sınav tarihleri araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika 2021 ÖSYM sınav takvimini ve ertelenen sınavların yapılacağı günleri açıkladı. Binlerce aday, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavların tarihlerini sorguluyor. 1 Aralık tarihinde ileri bir tarihe ertelenen sınavların yapılacağı günler Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlendi. İşte, ÖSYM sınav tarihleri...

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN AÇIKLADI!

Aygün, ''Değerli adaylarımız, 01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir.'' dedi.

ERTELENEN SINAV TARİHLERİ ÖSYM

ÖSYM, 2021 sınav takvimi ardından ertelenen sınavların yeni günlerini de açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Buna göre;
e-YDS 2020/13 - 20 Şubat 2021
2020-YDUS - 20 Şubat 2021
2020-ALES/2 - 21 Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2 - 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS - 7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT - 11 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı! Denize atlayarak kurtuldu

Son Dakika: Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı! Denize atlayarak kurtuldu

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

2020 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? Ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021'de hangi tarihte?

2020 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? Ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021'de hangi tarihte?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet