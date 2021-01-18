Ertelenen sınavlar 2020 ne zaman olacak? ÖSYM ertelenen e-YDS, YDUS, ALES-2, YÖKDİL-2, KPSS DHBT hangi tarihte?

2020 yılından yapılması planlanan ve ertelenen sınav tarihleri araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika 2021 ÖSYM sınav takvimini ve ertelenen sınavların yapılacağı günleri açıkladı. Binlerce aday, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavların tarihlerini sorguluyor. 1 Aralık tarihinde ileri bir tarihe ertelenen sınavların yapılacağı günler Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlendi. İşte, ÖSYM sınav tarihleri...

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN AÇIKLADI!

Aygün, ''Değerli adaylarımız, 01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir.'' dedi.

ERTELENEN SINAV TARİHLERİ ÖSYM

ÖSYM, 2021 sınav takvimi ardından ertelenen sınavların yeni günlerini de açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Buna göre;

e-YDS 2020/13 - 20 Şubat 2021

2020-YDUS - 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 - 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 - 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS - 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT - 11 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek.