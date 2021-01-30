Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Pekin'in gizemli sarayı: Yasak Şehir
• 30 Ocak 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:

Pekin'in gizemli sarayı: Yasak Şehir

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan ve yüzyıllarca imparatorluğun yönetildiği yer olan Yasak Şehir, günümüzde turistler tarafından ziyarete açık olsa da geçmişte girilmesi kesinlikle yasak bir yerdi. 15. yüzyılda inşa edilen saray, Qing Hanedanlığı ve sonrasına ait yüz binlerce sanat eserine de ev sahipliği yapıyor.

• 30 Ocak 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

15. yüzyılda dönemin hanedanlığı Qingler tarafından inşa edilen ve günümüzde de bilinen adıyla "Yasak Şehir" Çin'in simge yapılarından biri.

2

Yapımı 1406-1420 yılları arasında süren saray 720.000 m²'lik bir alana yayılmıştır ve 8.707 odalı, 980 yapıdan oluşmakta. Yasak Şehir günümüzde zengin bir sanat koleksiyonuna da ev sahipliği yapmakta.

3

1.8 milyon adet sanat eserinin bulunduğu Yasak Şehir, Çin'in başkenti Pekin'in en çok turist çeken yerlerinden biri olma özelliği de taşıyor.

4

Yılda ortalama 17 milyon turist ağırlayan Yasak Şehir, 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bu sayede Yasak Şehir'in bilinilirliği da da arttı.

5

1925'e kadar 24 hükümdara ev sahipliği yapan sarayın "Yasak Şehir" adını alması ise sahip olduğu yoğun güvenlik önlemlerinden kaynaklanıyordu. Bir diğer tabirle bölgede imparatorun askerleri kuş uçurtmuyordu.

6

Yüzlerce yıl boyunca Yasak Şehir'e girebilmek için devlet görevlisi olmak gerekiyordu. Bu görevliler de çok özel sınav ve değerlendirmelerden geçip bu vazifelerine başlayabiliyordu.

7

Ancak yine de bu görevliler sarayın her yerine değil, sadece görevleri çerçevesinde bulunabilecekleri alanlarda yaşamlarını sürdürebiliyorlardı.

8

İmparatorluğun yıkılmasının ardından dünyaya açılan Yasak Şehir'deki yüz binlerce sanat eseri de halka açıldı.

9

Günümüzde Pekin'e gelen turistlerin mutlaka gittiği Yasak Şehir, ziyaretçilerin neredeyse bir günün mâl olan bir büyüklüğe sahip.

10

Ancak yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle bir seneyi aşkın bir süredir dünyada ziyaretçi ağırlayamayan Yasak Şehir, yeniden turistlerle dolup taşacağı günleri bekliyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Antalyalı avukat koleksiyonunu yapmak istediği tespihin ustası oldu

Türkiye bunu bekliyor! Sona gelindi...

Seyyar satıcılıkla başladı! Dünya sıraya girdi...

Yurt dışına bile satıyor! Yapması 12 gün sürüyor...