• 30 Ocak 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
Pekin'in gizemli sarayı: Yasak Şehir
Çin'in başkenti Pekin'de bulunan ve yüzyıllarca imparatorluğun yönetildiği yer olan Yasak Şehir, günümüzde turistler tarafından ziyarete açık olsa da geçmişte girilmesi kesinlikle yasak bir yerdi. 15. yüzyılda inşa edilen saray, Qing Hanedanlığı ve sonrasına ait yüz binlerce sanat eserine de ev sahipliği yapıyor.
• 30 Ocak 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
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15. yüzyılda dönemin hanedanlığı Qingler tarafından inşa edilen ve günümüzde de bilinen adıyla "Yasak Şehir" Çin'in simge yapılarından biri.
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